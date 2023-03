Çeyrek altın fiyatına 1 kilo erik

Baharın gelmesiyle yılın ilk can eriği hasadı yapıldı. Şişli'de bazı manavlarda can eriğinin kilosu bin 990 liradan satışa sunuldu. Mart ayının sonunda ilk hasadı yapılan can eriğinin İstanbul'daki tezgahlarda yüksek fiyata satılması nedeniyle birçok müşteri, bu fiyattan eriği alamayacağını söyledi. Tanesi 20 liraya gelen erikten almak isteyenler, altına meydan okuyan fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Hasat artmaya başladıkça, eriğin fiyatı zamanla düşecektir. Her yeni üründe bu böyledir. Hasat yeni olduğu için fiyat pahalı olabiliyor. Vatandaşların isteği üzerine getirmek zorunda kaldık. En azından aşeren insanlara bir faydamız olsun. Ekonomik durumu normal olan vatandaşlar, hastası olan ve aşerenler oluyor, talep var" dedi.



"HAMİLELER AŞERDİĞİ İÇİN BİZ CAN ERİĞİ GETİRDİK"



Manav İbrahim Bulut, hasadın yeni olduğunu, zaman geçtikçe fiyatın düşeceğini belirterek, "Yeni hasat olduğu için fiyatın şu anda yüksek olması normaldir. Hamileler aşerdiği için biz can eriği getirdik.

"ARTIK UFAK PAKETLERDE SATILMAYA BAŞLANDI"



Fiyatı aşırı derecede yüksek bulan Emre Dikdoğmuş, "Ekonomik durumu normal olan bir vatandaşın bu eriği yiyebileceğini düşünmüyorum. Eskiden bir vatandaşın alabildiği eriğe artık ulaşması güç hale geldi. Artık ufak paketlerde satılmaya başlandı.

Ben bu fiyattan bu eriği kesinlikle alamam. İlk hasat olduğu için pahalı olabilir fakat fiyatının ne kadar düşeceğini bilmiyorum.



Şu anki fiyatının yarısına düşse fiyatı, bin lira olacak. Kilosu bin liraya düşse 250 gram, 250 lira olacak. Kimse bu paraları veremez. Ben fiyatın çok pahalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"BU FİYAT BENCE YANLIŞ YAZILMIŞ OLABİLİR"



Batu Kısmet ise, "Bu fiyat bence yanlış yazılmış olabilir. Bu insanların açgözlü olduğunu düşünüyorum. Eriği bu fiyattan yemeyi tercih etmem. Verdiğim paraya üzülürüm. Bu paraya çocuğuma birçok ürün alırım.

Eriği bu fiyattan yemesek de yaşayabiliriz. İlk hasattan dolayı pahalı olması fark etmez. Vatandaş olarak her şeyin ucuz olmasını isteriz. Ama maalesef dünya bambaşka bir yere gidiyor.



Her şeyin fiyatı arttı fakat bunun nedeninin insanlar olduğunu düşünüyorum. 44 yaşındayım, hayatımda ilk defa eriğin kilosunun bin 990 lira olduğunu görüyorum" diye konuştu.



Antalya'da ise manav tezgahlarına çıkan eriğin tanesi 10 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunulmuştu.