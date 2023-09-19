Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da çalışma başlattı.

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