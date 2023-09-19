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Fas'ta depremin on ikinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Fas'ta meydana gelen depremin on ikinci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 16:52, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 16:53
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Fas'ta depremin on ikinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Arama kurtarma ekiplerinin depremden zarar gören farklı bölgelerdeki çalışmalarının yanı sıra depremzedelere çadır ve yardım malzemelerinin dağıtım işlemi de sürüyor.

Pek çok resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu, depremzedelere yardımların ulaştırılmasına katkı sağlıyor.

Öte yandan çok sayıda öğrenci, eğitim-öğretimin ikinci gününde de deprem bölgesinde okul olarak hazırlanan çadır sınıflarda yerlerini alırken yaklaşık 6 bin öğrenci Marakeş'te eğitim kurumlarına sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılışı münasebetiyle yaptığı açıklamada, okullarda ilk derslerin, öğrencilere psikolojik destek odaklı faaliyetlere tahsis edildiğini kaydetti.

Ayrıca finansal destek sağlamak adına depremde kısmen veya tamamen hasar gören evlerin kayıt altına alınması çalışmaları da devam ediyor.

Özel ve kamu kuruluşları da zarar gören bölgelere internetin ulaştırılması, güneş enerjisiyle elektriğin sağlanması, destek ve yardım sürecinde koordinasyon için elektronik programlardan yararlanılması gibi depremzedelere yardımcı olacak çözümlerle katkı sağlıyor.

- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

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