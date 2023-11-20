20 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları
20 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen MIKTA 9. Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.
(Cakarta)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterler Birliği'nde düzenlenecek "Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları" programına katılacak.
(Ankara/10.30)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenecek "5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni"ne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Arap ve İslam ülkelerinden dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri'nin yer aldığı heyet, İsrail-Filistin çatışması ve Filistin sorununun çözümünü görüşmek üzere Çin'i ziyaret edecek.
(Pekin)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" ana temasıyla 2024'te kutlanacak Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynanacak müsabaka öncesi Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldız ekip, statta kısa bir yürüyüş yapacak.
(Cardiff/20.45/21.15)
2- Galler Teknik Direktörü Rob Page ile bir futbolcu, A Milli Futbol Takımı ile yapılacak maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Galler, son hazırlık antrenmanına çıkacak.
(Cardiff/18.00/15.30)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/19.00)
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş United Payment maçıyla sona erecek.
(İstanbul/18.45)