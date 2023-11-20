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20 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

20 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 00:08, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 00:11
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20 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen MIKTA 9. Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

(Cakarta)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterler Birliği'nde düzenlenecek "Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları" programına katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenecek "5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Arap ve İslam ülkelerinden dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri'nin yer aldığı heyet, İsrail-Filistin çatışması ve Filistin sorununun çözümünü görüşmek üzere Çin'i ziyaret edecek.

(Pekin)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" ana temasıyla 2024'te kutlanacak Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynanacak müsabaka öncesi Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldız ekip, statta kısa bir yürüyüş yapacak.

(Cardiff/20.45/21.15)

2- Galler Teknik Direktörü Rob Page ile bir futbolcu, A Milli Futbol Takımı ile yapılacak maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Galler, son hazırlık antrenmanına çıkacak.

(Cardiff/18.00/15.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/19.00)

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş United Payment maçıyla sona erecek.

(İstanbul/18.45)

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