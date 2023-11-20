Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 16:13, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 16:14
Mustafa K. idaresindeki 63 M 7823 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Hilvan kara yolu Bozova yol ayrımında Emin Eraslan yönetimindeki 06 FM 0571 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Emin Eraslan hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.