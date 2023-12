Bakan Özhaseki: 100 milyon metrekare yeşil alan için proje başlattık

Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karaağaç Mahallesi'nde Millet Bahçesi ve 100'ncü Yıl Millet Camii'nin açılışına katıldı. Törende yaptığı konuşmada güller diyarında olduklarını ve gülün Hazreti Peygamber'in simgesi olduğunu belirten Bakan Özhaseki, millet bahçesinin ve caminin Isparta'ya hayırlı olmasını diledi. Bakan Özhaseki, devam eden 4 millet bahçesini daha Isparta'ya kazandıracaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 100 milyon metrekare yeşil alan ve millet bahçesi yapılması için zamanında bakanlığımızda proje başlattık. Şu anda 213'ü tamamlandı, 280'den fazlası da devam ediyor. Yeşile bu kadar önem vermemizin sebebi dünyanın yemyeşil olması, dengenin korunması, biraz da kirliliği gideren en önemli unsur olduğu için, inancımız gereği olduğu için önem veriyoruz. Değerli dostlar yaklaşık 200 yıldır dünyadaki sistem biraz değişmeye başladı. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte dışarı salınan karbon diye tabir ettiğimiz veya başka türlü atmosferi kirleten gazlar dünyanın başına bela olmaya başladı. Dünyanın ortalama ısısı 1.1 derece arttı. Eğer 2 dereceye çıkarsa bu ısı artışı gıda krizleri başlıyor. Gıda krizlerinin başladığı yerde kavga başlar, savaş başlar, insanlar göç etmeye başlar" dedi.

"Türkiye'nin kirletme oranları çok düşük ama yine de biz elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz"

2 derece ısı artışı olması durumunda insanoğlunun artık dünyada yaşayamayacağına dikkat çeken Bakan Özhaseki, "3 derece artarsa dünya yaşanmaz hale geliyor. Bizim bu atmosferi kirletme noktasındaki dikkatlerimizi son derece hassas bir vaziyette sürdürmemiz gerekiyor. Yeşili artırmamız gerekiyor. Korunmuş alanları çoğaltmamız icap ediyor. Aslında dünyayı kirleten ülkeler sınıfına baktığınız zaman bugün dünyada ahkam kesenlerin özellikle Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin dünyayı çok çok kirlettiğini görüyoruz. Türkiye'nin kirletme oranları çok düşük ama yine de biz elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Bir taraftan Paris İklim Anlaşması'na taraf oluyor, bir taraftan ülkemizdeki yeşil alanları çoğaltıyoruz. Bir taraftan sıfır atık gibi bir proje başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bu projeyi üstlendiler, bütün dünyaya tanıttılar. Şu anda sıfır atık öncülüğünü Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi yapıyor. Sıfır atık Türkiye'de başladıktan sonra şu anda 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu ve ülkemize 96 milyar lira gibi ciddi bir kazanç girmiş oldu. Bir taraftan dünyayı kirletmemek adına ama bir taraftan da inancımız gereği doğadaki bu dengeyi bozmamak için bu mücadeleleri sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu coğrafyanın iki tane dezavantajı var; ikisi de yerin altında"

Bakan Özhaseki, Anadolu coğrafyasının bilim adamlarına göre dünyanın en eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, insanoğlunun ilk şehirleri bu coğrafyada kurduğunu, kadim şehirlere ve cennet gibi bir vatana sahip olduklarını söyledi. Bakan Özhaseki, "Bu coğrafyanın iki tane dezavantajı var; ikisi de yerin altında. Birincisi fitne odakları hiç bitmez bu coğrafyanın, ikincisi de depremsellik. Son yıllarda ihtilal, ülkeyi bölme, karıştırma denemeleri. Bir taraftan Gezi eylemleri, bir taraftan o zamanki hukuk darbesi, devam eden süreç içinde Güneydoğu'da birçok ili koparma, Türkiye'yi bölme projesi olarak çukur eylemlerinin ortaya çıkması, daha sonra 15 Temmuz gibi bir meşum gece. Bunlar bir ülkenin belki de tarihte bir kere karşılaşabileceği belalar. Fakat bizde bunlar son birkaç yıl içinde oldu. Şimdi PKK belasından bahsediyoruz değil mi? Bir hak arama mücadelesi gibi yapılan o eylemlerde nihayetinde bu ülkeyi bölmek istediklerini çok net, açık bir tavır olarak ortaya koydular. Dünyanın neresinde eline silah alıp da askerine, polisine, siviline, öğretmenine, orada yaşayan, kendine hizmet eden insanlara çevirip ülkeyi bölme gibi bir amaç için vahşi şekilde kullanılıyor. Afrika kabilelerinde bile kalmadı. DHKP-C gibi bir örgüt. IŞİD gibi bir örgüt. FETÖ gibi bir örgüt. PKK gibi bir örgüt. Bir sürü örgüt, emin olun aynı yerden besleniyorlar. Aynı ülkeler bunlara destek veriyor. Lojistik destek sağlıyor ve amaçları da aynı. Bugün Filistin'de olanlara göz yumanlar, çocukların ve kadınların katline ateşkes bile diyemeyenler bu ülkede de aynı şekilde bu vahşeti tahrik etmeye, teşvik etmeye devam ediyorlar. Bugün Filistin'de çocuklar öldürülüyor, 'Çocukları öldürmeyin' desenize, 'Kadınları öldürmeyin, hastaneleri bombalamayın' desenize, nasıl insansınız siz. Konuştuğunuz zaman demokrasi varisi kesiliyorsunuz, medeniyetten, insanlıktan bahsediyorsunuz. Ama orada ölen Müslüman olunca bunların hiçbirini görmüyorsunuz. Yazıklar olsun. Biz bu gerçekleri söylemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ülkede deprem gerçeği olduğuna dikkati çeken Özhaseki, belirli fay hatlarının durmadan kırıldığını, bunu bilerek hareket edeceklerini, buna uygun davranacaklarını belirterek, "Doğayla savaşamayız, yeniliriz. Onu bilerek hareket edersek işte o zaman her türlü tedbiri alırız. Ve yolumuza revan oluruz" dedi.

Törende konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, hükümetin ayrım yapmaksızın tüm belediyelere destek verdiğini vurgulayarak, "Ben şunu gördüm. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapılmıyor hükümette, projeye göre destek veriliyor. Eğer proje gerçekten güzelse her parti o desteği alabiliyor. Siyasi bir ayrım olmadığını gördüm. Buna inanarak ben de çalışıyorum ve her gittiğim zaman projeyle gittim. Her bakanlığa projeyle gittim. Hepsinden de bir avuç dolusu para ve yatırımla döndüm. Bundan sonra da Allah'ın izni ile sayın bakanımızın ve diğer bürokratlarımızın, Cumhurbaşkanımızın desteği ile Isparta'mıza çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki sizler Cumhurbaşkanımıza, partimize ve bizim yaptığımız çalışmalara destek verin" dedi.

Isparta Valisi Aydın Baruş, sulak alanların korunmasının önemini vurgulayarak, "Isparta'mız sahip olduğu eşsiz tabiat alanları ve doğal kaynaklarıyla insanımıza müstesna güzellikler sunan bir ilimizdir. Doğal sit alanlarımızın ve göllerimizin güzelliği, topraklarımızın bereketi ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetleri ilimizi yaşamak için tercih edilen kentler arasına çıkarmıştır. Doğal güzellikler, sadece ilimizde yaşamak isteyenler için değil, aynı zamanda ülkemizin diğer yanlarından da gelen ziyaretçiler için de Isparta'yı cazibe merkezi haline getirmektedir. Sahip olduğumuz bu doğal nimetleri gerektiği gibi korumak, Isparta'yı şehir merkezinde ve kırsal alanlarda vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir hale getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Küresel iklim değişikliği nedeniyle kıt olan tatlı su kaynaklarımızın korunması ve kirlenmesinin önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerin Isparta için hayati derecede önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğirdir Gölü başta olmak üzere su kaynaklarımızın korunması ve kirlenmesinin önüne geçilmesi için belediyelerimiz ve köylerimizin su arıtma tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın sağladığı destekler bize büyük bir güç vermektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayat konforunu arttıracak şehir içi sosyal yaşam alanlarının oluşturulması için yapılan çalışmaların da kıymetini buradan ifade etmek istiyorum. Bugün açılışını yaptığımız Isparta Millet Bahçesi'nin ve 100'üncü Yıl Millet Camii'nin hemşehrilerimizin sosyal yaşam kalitesinin artmasına da çok değerli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Isparta halkı için sosyal cazibe merkezi haline gelecek olan bu tesislerin ilimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olma üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, yetkililere ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Isparta Belediyesi tarafından Isparta'ya kazandırılan projelerin sinevizyon gösterisi izlendi. Açılış töreni kurdele kesimi ve plaket takdiminin ardından sona erdi. Daha sonra 100'ncü Yıl Millet Camii açılışı için camiye geçen Bakan Özhaseki, şehitler için dua ederek ikindi namazını kıldı. Vatandaşlara Isparta'nın yöresel yemeği kabune pilavı ve irmik helvası ikramı yapıldı.

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Ali Ertuğrul, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.