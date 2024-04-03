AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararda, 2020 yılında kabul edilen ve Yeni Dernekler Kanunu olarak da bilinen "7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun" ile İçişleri Bakanı'na tanınan derneklerin organlarını geçici olarak görevden alma, derneği faaliyetten alıkoyma ve derneğin yönetimine kayyum atama yetkilerini "dernek kurma özgürlüğüne aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etti.

2020 yılında kabul edilen ve derneklerin yönetim kurullarının İçişleri Bakanı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına izin veren hükmü inceleyen Anayasa Mahkemesi kararında "Dolayısıyla kuralla, derneğin görevden uzaklaştırılan organlarının ve bu organlarının üyelerinin yerine valinin talebi üzerine sulh hukuk mahkemesi kararıyla atama yapılması suretiyle dernek kurma özgürlüğüne getirilen sınırlamanın zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı söylenemez." gerekçesiyle, ilgili düzenlemenin Anayasa'da yer alan dernek kurma hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkemenin kararı oybirliği ile alınırken, karar Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

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