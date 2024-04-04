İYİ Parti'de kurultay hesapları başladı

Yerel seçimlerden ağır yenilgiyle çıkan İYİ Parti'de, süreci en az hasarla atlatmaya çalışan Genel Başkan Meral Akşener, partisini olağanüstü seçimli kurultaya götürüyor. Takvimi henüz belli olmayan kurultayın mayıs ayında yapılması beklenirken, liderlik yarışı için adı geçenler, bayram sonrasını bekliyor. Akşener'in adaylık için niyetli gözükmek yerine teşkilatın desteğiyle aday gösterilmek istendiği öğrenildi. Rakip isimlerin ise İYİ Parti Meclis Yönetimi içinden çıkması bekleniyor. Bu kapsamda kulislerde Müsavat Dervişoğlu ve Kürşad Zorlu isimleri konuşuluyor.

KORAY AYDIN DEVREYE GİREBİLİR

Grup Başkanı Koray Aydın'ın 2 yıl içinde ekibi adım adım tasfiye edilerek, mayıs seçimleri sonrasında Meclis'te görevlendirilmesi Akşener'le aralarının açık olduğu yorumlarına neden olmuştu. Kaynaklar, Aydın'ın güdümünde Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti liderliği için aday olabileceğini de ifade etti. Aydın, 2002 ve 2009'da MHP liderliğine aday olmuş ama kazanmamıştı. Aydın, 2017'de MHP içindeki krizde Akşener'den yana tavır alarak, İYİ Parti'yi kurmuştu. Aydın'ın bu nedenle Dervişoğlu'nun adaylığına sıcak baktığı ifade edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun da Akşener'in aday olmaması halinde adaylık için adının geçtiği bildirildi.

Akşener'in adaylığına engel yok

İYİ Parti'de, Meral Akşener'in adaylık yarışında halen iddialı olduğu ve tek aday olarak yarışa girmesi en güçlü senaryo. Bu senaryoya göre, Akşener'in adaylığının engelleyecek bir faktör yok. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; İYİ Parti lideri aday olmasa dahi il başkanlarının tamamının ya da bir kısmının imzasıyla aday olarak da önerilebilir. Böyle bir tablo karşısında, kurultay delegelerinin Akşener'i genel başkanlığa seçmesi üzerinde duruluyor.

BUĞRA KAVUNCU İSTİFA ETTİ

Seçim yenilgisi sonrasında İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Partinin İBB başkan adayı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı'ndan ayrıldı. Kavuncu, X paylaşımında "Yapılacak olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, sekiz aydır yürütmekte olduğum İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

UĞUR DUYAN