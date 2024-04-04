YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 12:09, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:09
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.
Çelik'in paylaşımı şu şekilde:
"YSK'ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz'da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.
Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld
Gaziosmanpaşa'da sayım devam ediyor.
Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler'de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"