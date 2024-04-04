YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek

Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler'de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YSK'nin Beykoz 'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net