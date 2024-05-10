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Araç Kiralamak İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Şehir içinde veya özellikle başka bir şehre seyahatte toplu taşıma kullanmak yerine kendinize ait bir aracın olması size birçok açıdan büyük kolaylık sağlayacaktır. Araç kiralama günübirlik gezilerinizden birkaç günlük tatillerinize kadar dilediğiniz zaman yola çıkma özgürlüğü sunuyor. Araç kiralama, oldukça kolay bir süreç olsa da öncesinde edinmeniz gereken bir takım belgeler gerektiriyor.

1) Kimlik Kartı

Yurt içi ve yurt dışı araç kiralamalarda kimlik kartı veya pasaportunuzun yanınızda olması büyük önem taşıyor. Hemen hemen tüm araç kiralama şirketleri, güncel bir kimlik veya pasaportu araç kiralamada mutlaka şart koşuyor. Bu yüzden araç kiralama esnasında kimlik kartı veya pasaportunuzun mutlaka yanınızda bulunması gerekiyor. Ayrıca kimlik kartı ve pasaportun son geçerlilik tarihinin süresinin geçmemiş olması da gerekiyor.

2) Kredi Kartı

Araç kiralamak için genellikle asıl sürücü adına bir kredi kartı gereklidir. Araç kiralama şirketleri için yeterli limite sahip bir kredi kartına sahip olmanız oldukça önemli.

Çünkü hemen hemen tüm araç kiralama şirketleri olası hasarları veya geç iade veya yakıt ücretleri gibi ek masrafları karşılamak için bir güvenlik depozitosu olarak kullanır. Yeterli bir limite sahip kredi kartının yanı sıra bazı araç kiralama şirketleri banka kartlarını da kabul edebiliyor. Ancak araç kiralama sırasında mutlaka kredi kartınızı yanınızda bulundurmanız önem taşıyor.

3) Ehliyet

Araç kiralamada en az kimlik kartı kadar gerekli olan bir diğer belge de ehliyet. Araç kiralamada sahip olduğunuz ehliyetin süresi geçerlilik tarihi sınırları içinde olmalıdır.

Araç kiralama şirketleri, yasal olarak araç kullanma iznine sahip olduğunuzdan emin olmak için ehliyet belgenizi kontrol edecektir. Ayrıca kiraladığınız araç eğer özel bir statüye sahipse ehliyetinizin geçerliliğinin olup olmadığı da kontrol edilecektir. Ayrıca yurt dışı araç kiralamada da ehliyetiniz mutlaka yanınızda olmalıdır.

4) Sigorta Poliçesi

Araç kiralamada oluşabilecek herhangi bir olumsuz durum için sigorta poliçesine sahip olmanız oldukça önemli. Bazı araç kiralama şirketleri araç kiralama esnasında sizin için sigorta poliçesini hazırlayabilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise sigorta poliçesinin kapsamı olarak ön plana çıkıyor.

Araç kiralama sigortanızı eğer siz kendiniz yaptırıyorsanız sigorta şirketinin istediği belgeleri mutlaka hazır etmelisiniz. Özellikle sigorta kapsamına ve sigorta tarihine dikkat etmeniz gerekiyor.

5) Rezervasyon Onayı

Araç kiralamada rezervasyon oldukça önemli bir yere sahip. Eğer online rezervasyon yaptırdıysanız aracınızı teslim alacağınız zaman bu belgeyi yanınızda getirmeniz gerekiyor. Rezervasyon onay belgesinde aracınızın türü ve kaç gün kiralayacağınız belirtiliyor. Ayrıca kiralama ücreti de rezervasyon onay belgesinde bulunuyor. Bu yüzden rezervasyon onay belgesini mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor.