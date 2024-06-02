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İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken binanın enkazında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi de yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1988 yılında inşa edilen bina için mühendislik hizmeti alınmadığını, 1,5 katın kaçak eklendiğini ve deniz kumu kullanımı tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili olarak 1 başsavcı vekili ile 1 cumhuriyet savcısı ve 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Binanın sahibi ile binadaki işletme sahibi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 16:00, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:16
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Canlı yayınına katılan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Albayrak, "Canlı olarak irtibat kurduğumuz bir kişi var. Eks diye düşündüğümüz bir kişi daha var. Onun da çalışmalarını birazdan burayı boşaltıp K9 köpekleri marifetiyle yerini belirlemeye çalışacağız." diye konuştu.

7 YARALI VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, 1988 yılında inşa edilen binanın enkazdan 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

YARALILARDAN 5'İ HASTANEDE

Yaralıların durumuyla ilgili olarak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 yaralının hastaneye sevk edildiğini, 2 kişi için ise tedavi ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Bakan Koca, "Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir." dedi.

BİNANIN ZEMİN KATINDA İŞ YERİ VAR

Binanın zemin katının bir iş yeri olduğu bilgisini veren Vali Gül, bir üst katta büro bulunduğunu sonraki katlarda ise ailelerin yaşadığını ifade etti.

İlerleyen saatlerde bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." diye konuştu.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen ekiplerin, enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Enkaz alanına çıkan caddelerde, ekiplerin bölgeye hızlı ulaşabilmesi için emniyet şeritleri oluşturuldu.

Bölgede polis de güvenlik önlemi aldı.

7 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

AFAD, itfaiye ve belediyeye bağlı ekipler enkaz altından 7 kişinin yaralı olarak kurtardı.

7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bina enkazında 2 kişinin bulunduğunu söyledi.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltında

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Küçükçekmece'de çöken binadan sağ çıkan Korkut Yılmaz, önce hafif bir sarsıntı duyduklarını ardından binanın çöktüğünü anlattı.

"Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı." diye konuşan Yılmaz, binanın risk taşımadığını söyledi.

Yılmaz, "Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm." diye konuştu.

Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Çöken zemin artı 3 katlı binanın enkazında incelemeler yapan Bakan Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, " Küçükçekmece ilçemizde Kartaltepe mahallemizde sabah saat 08.41 itibariyle zemin artı 3 katlı olan apartman maalesef çökmüştür. 1988 yapımı olduğunu biliyoruz. AFAD buraya çok yakın. Çok kısa süre içerisinde saat 08.50'de 9 dakika sonra AFAD, eş zamanlı olarak itfaiye, ilçe belediyesi zaten burada kaymakamımız valimiz olayın hemen ertesinde buraya geldi. İlk etapta içeride enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için cansiperane çalıştık. Her zaman olduğu gibi AFAD, UMKE, itfaiye ve olması gereken emniyet, valilik. Bu tür durumlarda biliyorsunuz hepsini tek tek saymama bile gerek yok, müdahale ve iyileleştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum " dedi.

"9 KİŞİ KURTARILDI"

Bakan Yerlikaya, "9 insan kurtarıldı. Biri maalesef Türkmenistan uyruklu olan yabancı bir kardeşimiz maalesef vefat etti. Başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İçeriden çıkarılan 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan 1'i İran 7'si Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Biri hastanede tedavi bile olmadı. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Hastane yetkililerinden buraya gelmeden önce almış olduğum bilgiye göre, bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi. Tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden anneyle 6 aylık bebeğin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor. Duamız temennimiz odur ki, en kısa zamanda sağlık sıhhat ve afiyete kavuşurlar diyoruz. Birazdan da ziyaret etmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla beraber " dedi.

"MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİK"

Yerlikaya, "Hemen olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapıyoruz. Adalet Bakanlığımız açıkladı. Burası için 3 savcı görevlendirildi. Onlar soruşturmalarına başladılar.İçişleri ailesi olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya İstanbullulara da seslenerek, "4 Haziran'da göreve başladık. Kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nı duymayan İstanbullu kalmadı. Sadece İstanbulla da ilgili değil Marmara bölgesiyle de ilgili. Biz depremlere karşı dayanımı olmayan enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz birlikte yapmak istiyoruz bunu. Elbirliğiyle devlet millet elele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'ta canımızın yandığı gibi bir daha canımızın yanmasını istemiyoruz. " dedi.

YIKILAN BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ

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