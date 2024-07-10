Van-Hakkari yolunda sel: Onlarca araç mahsur kaldı
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde şiddetli yağış sele neden oldu. Onlarca aracın mahsur kaldığı bölgede ekipler kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 17:00, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:10
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılardan sonra bölgede yoğun yağışlar etkili olmaya başladı.
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde yoğun yağışlar sonrasında karayolu sular içinde kalırken seyir halindeki onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Van-Hakkari arasında seyir halinde olan sürücüler yolda mahsur kaldı. Sürücüler ve yolcular yaşanan sel felaketini cep telefonuyla görüntüledi.
Bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.