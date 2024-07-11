KADEM Ankara temsilciliğinden Gazze'ye yardım eli uzanıyor

Kermes, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla 12 - 13 Temmuz tarihlerinde "Gazze'ye Kardeş Payı" temasıyla temsilciliğin Hamamönü'nde bulunan binasında düzenlenecek.

Gıdadan ev objelerine, kıyafetten takıya kadar bir çok ürünün satışa sunulacağı kermes tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek.

Kermeste satışı yapılacak ürünler KADEM genel merkezinin valilik onaylı hesabında toplanarak Gazze'ye ulaştırılacak.

KADEM aracılığı ile Gazze'ye destek olmak isteyenler için ise valilik onaylı 'Gazze'ye Kardeş Payı' hesabı aşağıdaki gibidir.



IBAN: TR93 0020 5000 0202 3000 0000 06

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI

KUVEYT TÜRK - ALTUNİZADE ŞUBESİ

AÇIKLAMA: KADEM ANKARA