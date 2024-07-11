'Bu kadarına da pes' dedirten hırsızlıklar! Biri palet çaldı diğeri ayran
İstanbul Arnavutköy'de bir iş yeri önünden palet ve başka bir iş yeri önünden ise ayran çalındı. "Bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 11:58, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:01
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki iki farklı işyeri önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde bir çiğ köfteci önüne toptancı tarafından bırakılan ayranlar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bir zincir marketin önündeki boş paletler de hırsızların hedefi oldu. "Bu kadarına da pes dedirten hırsızlıklar" güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.