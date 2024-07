19 kişinin öldüğü Damla Apartmanı'na ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Haziran'daki karar duruşmasında statik proje müellifi Güngör Ç'ye 10 yıl, fenni mesul Yusuf D'ye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar yazıldı.

Depremlerde resmi kayıtlara göre 50 bin 783 insanın hayatını kaybettiği, yaklaşık 122 bin kişinin ise yaralandığı anımsatılan gerekçeli kararda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'ndaki Damla Apartmanı'nda da 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan gerekçeli kararda, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlilerinden oluşan 7 kişilik heyete tevdi edildiği belirtildi.

- "Sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır"

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Damla Apartmanının yıkıldığı, yıkım neticesinde 19 kişinin vefat ettiği, binanın fenni mesulünün sanık Yusuf D, statik proje müellifinin ise sanık Güngör Ç. olduğu, Yusuf D'nin sadece fenni mesul sıfatının dikkate alınarak kusur izafesinin yapılmasının gerektiği, statik proje müellifi olan sanık Güngör Ç. yönünden binanın yıkımında statik proje içeriğinin yeterli olmaması, zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, kolon boyutları yetersizliği, temel donatı alanı yetersizliği, kiriş ve kolon donatı alanı yetersizliği ve donatı detaylandırmasındaki yetersizlikler nedeniyle kusurlu hareket ettiği, fenni mesul olan sanık Yusuf D'nin ise donatı detaylandırmasındaki yetersizlikler, malzeme kalitesindeki yetersizlikler nedeniyle kusurlu hareket ettiği, bu şekilde sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır.

Sanıkların öngördükleri fakat istemedikleri neticenin gerçekleşmiş olması nedeniyle bilinçli taksirin varlığının kabul edilmesinin gerektiği anlaşıldığından sanıkların eylemlerine uyan maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına, sanık Yusuf D'nin tutuklulukta geçirdiği sürelerin alacağı cezadan mahsubuna, her iki sanığın kusura dayanak davranışları nazara alındığında asli kusurlu olarak hareket ettikleri ve binanın yıkımına sebebiyet verdikleri mahkememizce kabul edilmiştir. Mahkememizce her iki sanığın kusura dayanak davranışları kusur düzeyleri tespit edildikten sonra yasada ön görülen yasa yaptırımı alt ve üst sınırının dikkate alınarak temel cezalar belirlenmiştir. Bu noktada her ne kadar sanıkların kusura dayanak davranışları nedenleri ile asli kusurlu kabul edilseler de sanık Güngör Ç'nin sanık Yusuf D'ye göre bir miktar daha fazla ceza belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

Gerekçeli kararda, sanık Yusuf D'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün, Güngör Ç'nin de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği aktarıldı.

Kararda ayrıca Yusuf D'nin 5 yıl mimari fenni mesullük yapmasının yasaklanmasına, Güngör Ç'nin ise 6 yıl mühendislik mesleğini yapmasının yasaklanmasına karar verildiği ifade edildi.