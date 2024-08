Şarjla ilgili her şey bu fuarda olacak

Otomotiv sektörünün gerçekleştirdiği en önemli değişimlerden biri olan elektriklenme hareketi, devlet destekleri ve çevresel bilincin artmasıyla birlikte hızla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan ve No On Fuarcılık tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan "Go Green Türkiye" - Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, 24-26 Ekim 2024 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TÜM PAYDAŞLAR VAR

Fuarda elektrikli araç dünyasının tüm paydaşlarının yer alacağını ifade eden No On Fuarcılık Genel Müdürü Nazlı Bulut, "Go Green Türkiye 2024'ü ziyaret eden profesyoneller, sektöre dair aradıkları her şeyi bir arada bulabilecek. İşini büyütmek, doğru hedef kitleyle buluşmak ve markasını yeni bir sektörle aynı anda anılır hale getirmek isteyen firmalar şimdiden Go Green Türkiye Fuarı'nı tercih etmeye başladı" dedi.

ETKİNLİKLERLE RENKLENECEK

GO Green Türkiye Fuarı, elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri alanında sektör profesyonellerini ve satın almacıları bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi paylaşımını ve teknoloji deneyimini zenginleştiren bir dizi etkinlikle katılımcılarına eşsiz deneyimler sunuyor.