Özel yurt fiyatları el yakıyor

Üniversitelilerin yurt telaşı başladı. Üniversitesiyi kazanıp herhangi bir Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'na (KYK) yerleşemeyen öğrenciler ve veliler barınma sorununa çözüm için harekete geçti. Son yapılan zamlar sonrası ise yurt fiyatları cep yakıyor. Lokasyona bağlı değişen fiyatlar, ev kiralarına denk geliyor hatta geçiyor.

FİYATLAR YÜZDE 60 YÜKSELDİ

Büyük kentlerde aylık ortalama 30 bin liraları bulan yurt fiyatları, ev kiralarını solladı. Kiralarla yarışan özel yurt fiyatları, büyük kentlerde aylık ortalama 30 bin liraları buluyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler aylık 10 bin ila 20 bin lira arasında değişirken, bu sene ortalama yüzde 50-60 civarında artış yaşandı. Yıllık istenen ücretler 250-350 bin lira seviyesine kadar çıktı. Bu rakamlar; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa gibi şehirlerde yeni üniversite kazanmış öğrenciler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Yurda alternatif olarak bazı öğrenciler, 2-3 kişi bir araya gelerek eve de çıkabiliyor. İstanbul'da özel yurt maliyetleri ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Örneğin, Fatih'teki özel bir öğrenci yurdu yıllık tek kişilik bir oda için 200 bin lira talep ederken, Şişli'deki aynı özelliklere sahip yurt kapıyı 300 bin liradan açıyor.

AKŞAM YEMEĞİ EKSTRAYA GİRİYOR

Ücret ayrıca; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet-banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. Bu yurtlarda 1 ila 5 kişilik odalar bulunuyor. Sabah kahvaltısı genelde fiyata dahilken, akşam yemeği ekstraya giriyor. Akşam yemeği için öğrencilerden yıllık 50 ila 100 bin liralık ücretler istenebiliyor. Bir öğrencinin konaklaması 4 kişilik bir ailenin ev kirasından daha pahalıya geliyor.

500 bin yatak kapasiteli 5 bin özel yurt var

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı devlet yurtları, 81 ilde 850 binana faaliyet gösteriyor. Bu yurtların yatak kapasitesi 962 bin. Devlet yurduna alternatif olan ücretli özel yurtlardaki kapasiteye bakıldığında; ülke genelinde yaklaşık 5 bin tane özel yurt bulunuyor. Bunun içinde dernek yurtları, ticari özel yurtlar ve vakıf yurtları yer alıyor. Bu yurtların yatak kapasitesi ise 500 bin civarında. İstanbul'da ise yaklaşık 100 bin yatak kapasitesiyle 1.000'e yakın özel yurt faaliyet gösteriyor.