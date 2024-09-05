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MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı

Son Dakika Haberi... MSB kaynaklarından elde edilen bilgilere göre kara harp okulunda yaşanan olaylarla ilgili olarak inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 12:15, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:39
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MSB kaynaklarının detaylı açıklamaları şöyle:

Öncelikle, Zafer Bayramı'mızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30-31 Ağustos tarihlerinde, Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik.

Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık.

Bununla birlikte Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır.

Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir.

Şanlı ordumuzun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün bir gayretle yerine getirdiği bu dönemde;

- Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya,

- Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararının olmayacağı açıktır.

Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya/küçük düşürmeye /itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milli, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir.

Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de;

- Askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile milli, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden,

- En zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak,

- Milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde,

- Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır.

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