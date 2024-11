Mülakat engeliyle binlerce kişi hak arayışında sesini duyuramıyor

Seçim zamanında verilen 'Sözlü mülakatı kaldıracağız' vaadi sözde kaldı. Kamuda görev yapacak öğretmenlerin önce derece yaparak kontenjana girmesi sonra da mülakatla atanamaması toplum vicdanını yaraladı. Ehliyet ve liyakat ölçüleri devreden çıkarken çalışarak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda derece elde eden ancak mülakatla elenen depremzede öğretmenlere ulaştı.

KPSS'DE DERECE ALDIĞI HALDE ELENEN ÖĞRETMENLER KONUŞTU: ADALETSİZ MÜLAKAT ÇARESİZ BIRAKTI

Karar Gazetesinden Merve Şişman'nın haberine göre; Türkiye'de halihazırda 1 milyon atama bekleyen öğretmen içinden 20 bin öğretmenin ataması yapılacağı açıklanmış, mülakata başvuran öğretmen sayısı ise 60 bine ulaşmıştı. Seçim öncesinde kaldırılacağı vaat edilen mülakatlar sonucunda sıralaması değiştirilen bin 100 öğretmen için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 'Ne var ki bunda?' ifadeleri ise tepki toplamıştı.

'DEPREMİN ARDINDAN BU KEZ HAYALLERİMİZ YIKILDI'

Depremzede ve bir bebek sahibi olan Cansu Arık, Hatay'da yıkık dökük çadırda kalırken Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde başarılı olarak 787 sıralamayla kontenjana girdi. Mülakata Adana'da girdi. Komisyonda sorulan tüm sorulara doğru yanıt veren Cansu A, 6 yıllık emeğinin yok edildiğini anlattı:

"Depremden sonra kah çadırlarda kah yıkık dökük evimde can korkusuyla çalıştım sınava üstelik küçücük bebeğimle. 6 yıllık emeklerim hiç edildi. Bizi deprem bir kez yıktı bir kez de hayallerimizi yıktılar. Şükürler olsun ki depremde ölmedik ama ölmekten beter ettiler."

Emine K, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde KPSS sıralaması 508'di. Mülakat ile sıralaması 762'ye geriledi. 754 kontenjan verilmişti, 8 kişi mülakatla önüne geçtiği için elendi. Komisyonda sorulan tüm sorulara doğru yanıt verdiğini aktaran Emine K, "Komisyonda doğru yanıt verdim sorulara ve 'aramıza hoş geldin' denildi. Sonra elendiğimi öğrendim" dedi.

'KPSS'YE HAZIRLANIRKEN KALEMİM BİLE ENKAZ ALTINDAYDI'

Filiz L, Türkiye 277'ncisi oldu. Mülakatla birlikte sıralaması 311'e geriledi. Depremzede olan Filiz L, "KPSS çalışmaya başladığımda bir kalemim dahi yoktu. Çünkü her şeyim enkaz altındaydı. Kitaplarım, bilgisayarım, evim, memleketim. Ve her şeye rağmen ben başardım. Benden sadece emeğimi değil, dünümü, bugünümü, yarınımı çaldılar. Başardığımı sandım, kontenjan dışı kalıp elendim. Benim hayallerim vardı, depremden sonra kaybettiğim evimi atandığım şehirde bulacaktım. Emeğimin karşılığını alıp bana ev olacak bir şehre atanacaktım. Ama aldılar benden yaşama sevincimi aldılar, beni hayata bağlayan son umudumu aldılar, hayallerimi aldılar, her şeyimi çaldılar" diye konuştu.

'10 DAKİKALIK MÜLAKAT'

Hasan Kızılay, Sınıf Öğretmenliği branşında 3 bin 263 kontenjan içerisinde 3 bin 134'üncü olmuş biri. Mülakatını Adana'da oldu. Ancak verilen düşük mülakat puanıyla atanamadı. Hasan Kızılay, 10 dakikalık mülakata dikkat çekerek "Bakan Tekin bizlere hiç kimsenin sıralamasının elinden alınmayacağını dair sözlerde bulunmuştu, hatta 2024 KPSS sınavına başvurmamıza bile gerek olmadığını dile getirdi. Günlerce masa başında dirsek çürüten bizler, 10 dakikalık mülakat uygulaması ile kontenjan dışına itildik. Söylenilen hiçbir şey yapılmadı. Mülakatın hiçbir zaman objektif bir tarafı olmamıştır, olamaz" dedi.

'KOMİSYON ÜYELERİ UYUKLUYORDU'

Esra K. da mülakatının şeffaf geçmediğini komisyon üyelerinin mülakat sırasında uyukladığını aktardı. Kameralar açılmadan önce de komisyonun kendisine sorular yönelttiğini söyleyen Kızılkaya mülakatla elendi: "Yusuf Tekin'in vaat ettiği 'son derece şeffaf mülakata' girdim ancak süreç bakan beyin ifade ettiği gibi olmadı. Kameralar açılmadan önce komisyon üyeleri memleketimi sordu, mülakatım başladığında ise üç komisyon üyesinden biri uyukluyor diğeri dinlemiyordu. Bin 536 olan sıralamam değişti. Yeni sıralamam olan bin 916 ile kontenjandan çıkartıldım. Mülakat sonucu ve mülakat sürecime dair verdiğim itiraz dilekçesi sonucu ise hala elime ulaştırılmadı. Sıralamam da gösteriyor ki itiraz dilekçesi dikkate alınmadı."

'HEM TEKSTİLDE ÇALIŞIP HEM SINAVA HAZIRLANDIM'

Canan Eşkin, Sınıf Öğretmenliği bölümünde 3 bin 263 kişi alınırken elendi. Sırlaması mülakatla 3 bin 511'e geriledi. Canan Eşkin, "Kaç yıldır KPSS için can ve baş ile çalıştım ve aynı zamanda gerek özel sektörde gerekse tekstillerde çalışmak zorunda kaldım. Bunca zorluğa rağmen sınavda yeterli puanı aldım şimdi de MEB ile savaşıyorum. Mülakat ile beni geriye atmaya kimsenin hakkı yok. Bölgeler arası puan farklılığından dolayı ben şu an atanamıyorum. Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz söylüyor bazı şehirlerde cimrilik yapılmış. Ben bu cimrilikten dolayı yıllarımı çöpe mi atayım?" ifadelerini kullandı.

Gaye İltemir, Balıkesir'de mülakata girdi. Türkçe Öğretmenliği bölümünde aldığı puanla mülakatsız sıralaması 767'ydi. Bu alana ayrılan kontenjan 804'tü. Mülakat olmasaydı atanacaktı. Mülakata girdi ve aldığı puanla birlikte sıralaması 1027'ye geriledi. Atanacağı sırada 305 kişi mülakatla önüne geçtiği için atanamadı.

Merve Nur Özkara, mülakata İstanbul Siyavuşpaşa'da girdi. Sınıf Öğretmenliği alanında 3263 kişilik alım yapılıyordu. Mülakatsız sıralaması 3046 iken mülakat sonrası 3385 sıralamaya sahip oldu. Ataması yapılacakken mülakat notuyla kontenjan dışı kalarak atanamadı.

Meryem Göztaş, mülakata Mersin'de Proje ve Koordinasyon Merkezi'nde girdi. Mülakattan aldığı puanla 1627'ye düştü sıralaması. Mülakatsız sıralaması ise 858'di. Okul Öncesi Öğretmenliği alanında 903 kontenjan vardı. Mülakat olmasaydı ataması olacaktı. 769 kişi mülakatla önüne geçti.

Ayşe Sena Başar, Mersin'de mülakata girdi. 747'ydi mülakatsız sıralaması. Mülakatla sıralaması 1012'ye geriledi. Türkçe Öğretmenliği bölümünde 804 kontenjan vardı. 20 bin atamanın 804'ü Türkçe Öğretmenliği kontenjanı. Mülakat olmasaydı ataması olacaktı. 265 kişi mülakatla önüne geçti.

Fatma Nur Sevinç, mülakata Bursa'da girdi. 3109'du mülakatsız sıralaması. Mülakattan aldığı notla sıralaması 3421'e düştü. Sınıf Öğretmenliği alanında ayrılan kontenjanda 3263'tü. 20 bin atamanın 3263'u sınıf öğretmenliği kontenjanı. Mülakat olmasaydı ataması olacaktı. 312 kişi mülakatla önüne geçti.

Tuğba Tütüncüler, mülakata İstanbul Siyavuşpaşa'da girdi. Mülakatsız sıralaması 191'di. 232 kontenjanı olan Felsefe Grubu Öğretmenliği alanında mülakattan aldığı notla sıralaması 261'e geriledi. 20 bin atamanın 232'si Felsefe Grubu Öğretmenliği kontenjanı. Mülakat olmasaydı ataması olacaktı. 70 kişi mülakatla önüne geçti.

568. OLDU AMA MÜLAKATTA ELENDİ

Erol Baykara, 754 Sosyal Bilgiler kontenjanı içerisinden 568. oldu. Benim KPSS puanı 80.82, sıralaması 568'di. Mülakat Puanım 82.666

Ortalama yüzde 50 KPSS + yüzde 50 Mülakat ile oluşan tercih puanı 81.74. Yeni sıralaması 787 oldu. Son durumda kontenjan dışına çıkan Baykara atanamadı. Baykara sorulan 3 sorudan 2'sini doğru cevapladığını KARAR'a anlattı:

"İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mülakata girdim.

Mülakat toplam 3 sorundan oluşuyordu.

1.Soru Eğitim Bilimleri.(10 puan)

2.Soru Genel Kültür (10 puan)

3.Soru 7.Sınıf Sosyal Bilgiler kazanımlarından birini öğrencilere nasıl kazandırırsın şeklindeydi. Yani ders anlatımıydı. (60 puan)

Ben bana yöneltilen 3 sorunun 1. Sorusu olan Eğitim Bilimleri sorusunu yanlış cevapladım ama diğer 2 soruyu doğru, net ve anlaşılır bir şekilde cevapladım. 'Hayırlı olsun' dediler. Teşekkür ettim ayrıldım. Sonuç ise hüsran, 568. oldum ama atanamadım."

Sunay Diler, Van 4. komisyonda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanında mülakata girdi. Bu alan için ayrılan kontenjan 1594. Mülakatsız sıralaması 896, mülakatla ortaya çıkan sıralaması 1736. Mülakat olmasaydı ataması yapılacak olan Diler'in önüne mülakatla 840 kişi geçti.

Büşra Gökgül, Balıkesir'de mülakata girdi. Sınıf Öğretmenliği alanında 3096'ncı sıralamaya sahipti. Önüne mülakatla 153 kişi geçtiği için atanamadı. KARAR'a konuşan Gökgül yaşadığı mağduriyetin detaylarını şöyle anlattı:

"Ben de 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında mülakat öncesi kontenjanda olup mülakatta puanım yuvarlandığı için kontenjan dışı kalan öğretmenlerden sadece bir tanesiyim. Branşım sınıf öğretmenliği, branşımıza verilen kontenjan 3263 ve benim 2023 KPSS sonucuna göre sıralamam 3096'ydı hatta branş bazlı sıralamaya göre 3095'ti. Mülakata Balıkesir'de girdim ve 75,42 olan puanım 76'ya yuvarlandı. KPSS puanının yüzde 50'si mülakat puanının yüzde 50'si alındığı için tercih puanım 75,71 oldu ve 14 Kasım günü açıklanan güncel sıralamam da 3416'ya geriledi ve 153 kişiyle kontenjan dışı kaldım."