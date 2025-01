ÖTV muafiyetli engelli araç alımında yeni düzenleme yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 14)

MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenen, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi ve yerli katkı oranı en az %20 olan malların malul veya engelliler tarafından on yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabında uygulanan istisnaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir."

"27/12/2024 tarihli ve 32765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 26/12/2024 tarihli ve 9321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararla istisna kapsamında alınacak araçların yerli katkı oranının en az %40 olması şartı getirilmiştir."

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/C/1.1) bölümüne "Sürücü belgesi" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

"Yerli katkı değeri: Aracın üretiminde kullanılmak üzere birincil malzeme/ürün, genel üretim ve işçilik maliyetlerinin yurt içindeki üreticilerden ve hizmet sağlayıcılardan temin edilen kısımlarının toplamını,

Yerli katkı oranı: Yerli katkı değerinin, aracın toplam üretim maliyetine oranını,"

MADDE 3- Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) bölümünün birinci paragrafında yer alan "kayıt ve tescile tabi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yerli katkı oranı en az %40 olan" ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan "beş" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan "vergilendirilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yerli katkı oranı en az %40 olan" ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan "beş" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin (II/C/1.3) bölümünün birinci paragrafında yer alan "kayıt ve tescile tabi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yerli katkı oranı en az %40 olan" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin (II/C/1.4) bölümünün birinci ve dördüncü paragraflarında yer alan "beş" ibareleri "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün ikinci ve dokuzuncu paragrafları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan "ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından temin edilen bilgileri de içerecek şekilde oluşturulan" ibaresi ile ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü, beşinci, altıncı ve on dördüncü paragraflarında yer alan "beş" ibareleri "on" şeklinde, dördüncü paragrafındaki "yıllık" ibaresinden önce yer alan "beş" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiş, onuncu paragrafında yer alan "yer alan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yerli katkı oranı en az %40 olan" ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan "bu şekilde tespit edilen tutarı %50'sine" ibaresi "bu istisna kapsamında iktisap edilebilecek taşıtlara ilişkin yerli katkı oranını yarısına kadar indirmeye, iki katına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölüme onuncu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınır. Motorlu araç ticareti yapan tarafından beyan edilen yerli katkı oranının %40'ın altında olduğunun tespit edilmesi halinde, Tebliğin (II/C/1.6) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir."

MADDE 8- Aynı Tebliğin (II/C/5.1) bölümünün birinci paragrafında yer alan "167 nci maddesine [5 numaralı fıkrasının (a) bendi ile 7 numaralı fıkrası hariç olmak üzere]" ibaresi "167 nci maddesinin birinci fıkrasına [(3) numaralı bendi, (5) numaralı bendinin (a) alt bendi ve (7) numaralı bendi hariç olmak üzere]" şeklinde, ikinci paragrafında yer alan "(5) numaralı fıkrasının (a) bendi" ibaresi "(5) numaralı bendinin (a) alt bendi" şeklinde, üçüncü paragrafında yer alan "(12) numaralı fıkrasının (a) bendi" ibaresi "(12) numaralı bendinin (a) alt bendi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin (IV/G/1.1) bölümünün ikinci paragrafında ve beşinci paragrafının ikinci cümlesinde yer alan "beş" ibareleri "on" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"7537 sayılı Kanun ile Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, 27/12/2024 tarihi itibarıyla, söz konusu istisnadan yararlanma hakkına ilişkin süre tüm malul ve engelliler için on yıla çıkartılmış olmakla birlikte, istisna kapsamında alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satılması veya devrinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

MADDE 10- Aynı Tebliğin (IV/G/1.3) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Ancak Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devri, taşıtın ilk iktisap tarihinden on yıl geçmedikçe malul ve engelliye istisnadan tekrar yararlanma hakkı sağlamaz."

MADDE 11- Aynı Tebliğin (IV/G/2) bölümünün altıncı paragrafında yer alan "beş" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.