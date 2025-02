Karda yürüyemeyen öğrencisini evine kadar sırtında taşıdı

Gevaş ilçesi Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasında ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut, kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlanan birinci sınıf öğrencisi Barış Arvas'ı gördü. Eğitimcilerin sadece bilgi aktaran değil, hayat yolunda rehberlik eden birer kahraman olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Cihan öğretmen, öğrencisini sırtına alarak karla kaplı yolları aştı. 7 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut, öğrencisine uzattığı yardım eli ile gönüllere taht kurdu.

Eğitime olan tutkusunu şu sözlerle dile getiren Yakut, "Her zaman, her türlü şartta eğitimin önemine inanıyor ve öğrencilerim için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğitim için verilen her emek kutsaldır" dedi.