Boğazı Kesilen Camcıyı Çalışanı Öldürmüş: 'Beni Taciz Etti' İddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boğazı kesilerek öldürülen camcı Alaaddin Yıldız (53) ile ilgili soruşturmada, iş yeri çalışanı Devran Hasan D. (20) ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Devran Hasan D., ifadesinde, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Yıldız'ı maket bıçağıyla öldürdüğünü belirtti. Yaka Mahallesi'nde camcılık yapan Alaaddin Yıldız'a 19 Mart akşamından itibaren ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Yıldız'ın evinde bulunamaması üzerine yakınları iş yerine gitti ve burada üzeri battaniye ile örtülü vaziyette Yıldız'ı kanlar içinde buldu.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadeleri alındı ve savcının incelemesinin ardından Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

50 Saatlik Kamera Kaydı İncelendi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik kamera kaydını ve Yıldız'ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Yıldız'ın yanında çalıştığını tespit ettikleri Devran Hasan D.'yi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin Antalya'da saklandığı belirlenerek operasyon düzenlendi.

Antalya'da Yakalandı

Devran Hasan D., suç aleti maket bıçağı ile saklandığı adreste yakalandı. Ayrıca, kaçmasına yardım ettiği tespit edilen E. B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M., H.Ç. de operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Devran Hasan D. ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Devran Hasan D., ifadesinde, Alaaddin Yıldız'ı kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.