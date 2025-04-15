Hatay'da Berber Dükkanında Yaralanma: Şüpheliler Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kişinin yaralandığı berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan'da bir berber dükkanında İlhan T. (36) ve Enes Ö'nün (16) silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili aynı gün gözaltına alınan şüpheliler İsmail E. ve Umut Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Berber dükkanında silahlı saldırı sonucu İlhan T. ve Enes Ö. yaralanmış, motosikletle kaçan şüpheliler İsmail E. ve Umut Y. polisin çalışmasıyla yakalanmıştı.