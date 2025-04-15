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TDV, Uluslararası Aile Fuarına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Diyanet Vakfı, 2025 Aile Yılı kapsamında Ankara'da uluslararası fuar düzenliyor. Fuar, aileyi kurma, koruma ve yaşatma süreçlerini ele alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 10:48, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 10:53
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TDV, Uluslararası Aile Fuarına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 27-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Ankara'da "Aile ve İyilik" temasıyla Uluslararası Aile Fuarı düzenleyecek. TDV Genel Müdürü İzani Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını **"Aile Yılı"** ilan etmesinin, aile odaklı çalışmalara ivme kazandırdığını belirterek, bu doğrultuda Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde Uluslararası Aile Fuarı düzenleneceğini açıkladı.

Ankara Congresium'da Uluslararası Aile Fuarı

Fuarın, 27-29 Haziran tarihlerinde Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade eden Turan, **"Aile konusunda uzun süredir hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmaları bu fuar aracılığıyla daha geniş bir toplumsal zemine taşıyacağız"** dedi. Uluslararası Aile Fuarı'nın, aile temalı çalışmalar yürüten yurt içi ve yurt dışındaki birçok sivil toplum kuruluşunu bir araya getireceğini belirten Turan, şöyle konuştu:

Aile ve İyiliğe Dair Güçlü Bir Etkileşim Zemini

"İlkini gerçekleştireceğimiz fuarda aileyi kurma, koruma ve yaşatma süreçlerini bütün yönleriyle ele alacağız. Etkinliklerimiz; aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi, aile fertleri arasında sevgi, saygı, merhamet ve adalet gibi değerlerin pekiştirilmesi, toplumda iyi aile örneklerinin artması ve iyiliğin yaygınlaşmasını hedeflemekte."

Fuar Etkinlikleri ve Başvuru Süreci

Turan, fuar kapsamında panel, söyleşi, konser, yarışma, tiyatro, film gösterimi, sergi, atölye ve farkındalık etkinlikleri gibi birçok faaliyetin gerçekleştirileceğini dile getirdi. **"Fuarda 'Serbest Fuar Etkinlikleri' için katılımcı kuruluşlara ayrılacak alanlarda kendi programlarını yürütme imkanı sunulacak. Ayrıca, 'Ortak Fuar Etkinlikleri' ile tüm katılımcılar, temsilcileriyle birlikte ortak etkinliklerde bir araya gelecek"** dedi.Turan, fuara katılmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının (https://tdv.org/tr-TR/aile-fuari-basvuru) başvuru formunu 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar doldurmaları gerektiğini belirtti. Başvuruların, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın misyonuna uygunluk esaslarına göre değerlendirileceğini aktaran Turan, **"İlki gerçekleştirilecek Uluslararası Aile Fuarı'nın hayırlı ve bereketli bir buluşma olmasını diliyoruz"** ifadelerini kullandı.

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