Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali

Reklam işi yapan Özer K.'ye, 18 Mayıs 2024'te Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobiliyle hız sınırını yüzde 50 aşması nedeniyle 9 bin 268 lira ceza uygulandı. Özer K., cezaya, avukatı Asiye Meltem Taşçı aracılığıyla Niksar Sulh Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu. Mahkeme, uygulanan cezada radar ölçümüyle ilgili delil sunulmadığı ve cihazın kalibrasyon ayarının son 1 yıl içerisinde yapıldığına ilişkin belge sunulmaması nedeniyle cezanın haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, cezayı iptal edip, sürücünün ödediği para cezasının iadesine karar verdi.

Emsal Olabilir

Avukat Asiye Meltem Taşçı, kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Radar cezaları geldiği zaman genelde insanlar itiraz ettiğinde 'Levha bulunmuyor' veya 'Acele bir durumum vardı bu yüzden iptal edelim' diye dilekçe veriyorlar. Ama genelde kabul olmuyor. Biz burada radar cihazının kalibrasyon süresiyle alakalı itiraz yaptık. Bu yüzden kabul oldu. Bu cihazların 1 yıllık periyodik bakımı olması gerekiyor. Biz bunun kalibrasyon belgelerini istedik. 1,5 yıldır bakım yapılmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla mahkeme de cezanın iadesine karar verdi" dedi.

İtiraz Süreci ve Haklar

Taşçı, sürücülerin radar cezasıyla ilgili itirazlarında 15 günlük sürelerinin olduğunu ve bu sürede indirimden faydalanıp cezayı ödemeleri gerektiğini belirtti. Cezayı ödeyen sürücülerin dava haklarının saklı kaldığını belirten Taşçı, "Ondan sonra da sulh ceza hakimliğine dilekçe yazsınlar ve kalibrasyon belgelerinin taraflarına sunulmasını istesinler. Kalibrasyon belgeleri sunulduktan sonra periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı anlaşılıyor. Bu ortaya çıktığında cezalar iptal olmuş oluyor. Geri para iadesi alıyorlar. Müvekkilim hız sınırını yüzde 50 oranında geçmiş gözüküyor. Aslında iptal olması çok zormuş gibi duruyor ama kalibrasyon süresini geçtiği için ceza oranı otomatik olarak hız sınırının altına düşmüş oldu. Dolayısıyla kazanmış olduk. Şimdi para iadesini bekliyoruz. Emsal bir karar olabilir; bundan sonra kullanabilirler bu kararı. Müvekkilim de çok sevindi. Çünkü 6 bin küsur lira ödemişti indirimden faydalanarak, şimdi geri alacak parasını" ifadelerini kullandı.