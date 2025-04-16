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Kayıp motorcu ormanda kafasından vurulmuş halde bulundu

Muğla'da ailesinin 3 gündür haber alamadığı 25 yaşındaki genç, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu. Ekipler intihar ve cinayet ihtimalleri üzerinde duruyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 15:13, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 15:14
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Kayıp motorcu ormanda kafasından vurulmuş halde bulundu

Denizli'de motosikletli kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak, 1 ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada kendisine bir işletme açan Çırak, 13 Nisan tarihinde ailesini telefonla arayarak yanlarına geleceğini söyledi.

AİLESİ ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ

20 ANT 534 plakalı motosikletiyle yola çıkan Çırak'tan daha sonrasında bir daha haber alınamadı. Çırak'ın ailesi kendisinden haber alamamaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde arama çalışması başlatan ekipler, Çırak'ın Köyceğiz'de yaşadığı ikametinden ayrıldığını belirledi.

BAZ KAYITLARI İNCELENDİ

Yapılan detaylı teknik çalışmaların ardından Çırak'ın son olarak Yuvarlakçay mevkiinde görüldüğü belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri, baz kayıtları incelenirken, sahada da AFAD ile STK'lardan oluşan arama kurtarma ekipleri geniş bölgede Çırak'ı bulmak için çalışma başlattı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Yürütülen çalışmalar neticesinde Mustafa Berkay Çırak'a ait cansız beden Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde Çırak'ın tabanca ile kafasından vurularak öldüğü belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Çırak'ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çırak'ın intihar ederek yaşamını son verdiği ihtimali üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucuna göre netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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