Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yatay başlayan dolar, günü 38,67 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 17:18, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,7380
|38,7390
|38,6760
|38,6770
|Avro
|43,4670
|43,4680
|43,5100
|43,5110
|Sterlin
|51,6200
|51,6400
|51,6300
|51,6500
|İsviçre frangı
|46,2000
|46,2100
|46,4900
|46,5000
|ANKARA
|ABD doları
|38,7080
|38,7880
|38,6460
|38,7260
|Avro
|43,4270
|43,5070
|43,4700
|43,5500
|Sterlin
|51,5600
|51,7700
|51,5700
|51,7800