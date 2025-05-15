Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,7380 38,7390 38,6760 38,6770 Avro 43,4670 43,4680 43,5100 43,5110 Sterlin 51,6200 51,6400 51,6300 51,6500 İsviçre frangı 46,2000 46,2100 46,4900 46,5000 ANKARA ABD doları 38,7080 38,7880 38,6460 38,7260 Avro 43,4270 43,5070 43,4700 43,5500 Sterlin 51,5600 51,7700 51,5700 51,7800