Dolar 39,56 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,56 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 17:25, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,5180
|39,5190
|39,5650
|39,5660
|Avro
|45,4490
|45,4500
|45,5420
|45,5430
|Sterlin
|53,1400
|53,1500
|53,3300
|53,3500
|İsviçre frangı
|48,3000
|48,3100
|48,5200
|48,5300
|ANKARA
|ABD doları
|39,4880
|39,5680
|39,5350
|39,6150
|Avro
|45,4090
|45,4890
|45,5020
|45,5820
|Sterlin
|53,0800
|53,2900
|53,2700
|53,4800