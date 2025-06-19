Dolar 39,56 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,5180 39,5190 39,5650 39,5660 Avro 45,4490 45,4500 45,5420 45,5430 Sterlin 53,1400 53,1500 53,3300 53,3500 İsviçre frangı 48,3000 48,3100 48,5200 48,5300 ANKARA ABD doları 39,4880 39,5680 39,5350 39,6150 Avro 45,4090 45,4890 45,5020 45,5820 Sterlin 53,0800 53,2900 53,2700 53,4800