YKS'nin üçüncü oturumu YDT başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başladı. Bu önemli sınav, binlerce adayın üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor. YDT, farklı dillerde başvuran adaylara yönelik olarak gerçekleştiriliyor ve sınav süreci titizlikle yürütülüyor.

YDT'ye Katılım ve Sınav Detayları

Toplam 215 bin 448 aday YDT'ye başvurdu.

YDT'ye başvurdu. Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

sınav binalarına alınmadı. Sınav, saat 15.45'te başladı.

başladı. Adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanınacak.

yöneltilecek ve süre tanınacak. Sınavda, başvuruda bildirilen yabancı dile ait soru kitapçığı veriliyor.

Dillere Göre Aday Sayıları

İngilizce: 206 bin 784 aday

206 bin 784 aday Arapça: 4 bin 331 aday

4 bin 331 aday Almanca: 2 bin 570 aday

2 bin 570 aday Fransızca: 1.028 aday

1.028 aday Rusça: 735 aday

Sınavda Görev Alanlar ve Engelli Adaylar

1.094 engelli aday bu yıl YDT'ye katılıyor.

bu yıl YDT'ye katılıyor. Sınav, 988 bina ve 10 bin 424 salonda uygulanıyor.

ve uygulanıyor. 32 bin 298 kişi sınavda görev alıyor.



