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YKS'nin üçüncü oturumu YDT başladı!

YKS'nin üçüncü oturumu YDT başladı! 215 bin aday, 5 farklı dilde ter döküyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 15:48, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 15:50
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YKS'nin üçüncü oturumu YDT başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başladı. Bu önemli sınav, binlerce adayın üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor. YDT, farklı dillerde başvuran adaylara yönelik olarak gerçekleştiriliyor ve sınav süreci titizlikle yürütülüyor.

YDT'ye Katılım ve Sınav Detayları

  • Toplam 215 bin 448 aday YDT'ye başvurdu.
  • Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
  • Sınav, saat 15.45'te başladı.
  • Adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanınacak.
  • Sınavda, başvuruda bildirilen yabancı dile ait soru kitapçığı veriliyor.

Dillere Göre Aday Sayıları

  • İngilizce: 206 bin 784 aday
  • Arapça: 4 bin 331 aday
  • Almanca: 2 bin 570 aday
  • Fransızca: 1.028 aday
  • Rusça: 735 aday

Sınavda Görev Alanlar ve Engelli Adaylar

  • 1.094 engelli aday bu yıl YDT'ye katılıyor.
  • Sınav, 988 bina ve 10 bin 424 salonda uygulanıyor.
  • 32 bin 298 kişi sınavda görev alıyor.


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