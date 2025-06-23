Semaver ateşinden çıkan yangın söndürüldü: 1 gözaltı
Manisa'nın Soma ilçesinde semaverden sıçrayan kıvılcımların ormanlık alanda sebep olduğu yangında, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 23:56, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 23:58
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yukarı Avdan Mahallesi'nde başlayan orman yangını Soma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme yapan ekipler, yangının semaver ateşinden kaynaklandığını tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.