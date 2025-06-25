'Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Denetimli serbestlik sistemiyle ilgili yapılan düzenlemeler sayesinde, cezasızlık algısının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tunç, sistemi geliştirmeye devam edeceklerini ve toplumun her kesimine dokunan bir yapı oluşturmak için kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca, yeni düzenlemelerle birlikte ceza alanların cezaevinde kalma sürelerinde de değişiklikler yapıldı.

Denetimli Serbestlik Sistemi

Denetimli serbestlik görevlileri, gece gündüz demeden toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyor. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımlar atılacak ve sistem geliştirilmeye devam edecek.

10. Yargı Paketi ve Yeni Düzenlemeler

Özellikle yapılan değişiklikle, aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az onda birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.

ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi. İki yıl ceza alan suçlular en az 36 gün , bir yıl ceza alanlar ise en az 18 gün cezaevinde kalacak.

en az , ise en az cezaevinde kalacak. Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması için de çalışmalar yürütülüyor.

Cezasızlık Algısının Önüne Geçilecek

Cezasızlık algısının önüne geçileceği vurgulanırken, denetimli serbestlik sisteminin yalnızca Türkiye'de değil, birçok ülkede uygulandığı belirtildi. Cezanın sadece geçmişin bedeli değil, aynı zamanda geleceğe açılan bir kapı olduğu ifade edildi.



