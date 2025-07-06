5 Asker metan gazından şehit oldu
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'i şehit oldu. MSB olayla ilgili açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 17:25, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 17:28
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında önceden hastane olarak kullanıldığı bilinen ve teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında önemli bir olay yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, burada görev yapan 19 personelimiz metan gazına maruz kalmıştır. Tüm müdahalelere rağmen, 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur.
Olayın Detayları
- Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti yapıldı.
- Mağara, daha önce hastane olarak kullanılmıştı ve teröristlerden temizlenmişti.
- 19 personel metan gazına maruz kaldı.
- Tüm müdahalelere rağmen 5 personel şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması
"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur."