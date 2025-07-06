5 Asker metan gazından şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında önceden hastane olarak kullanıldığı bilinen ve teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında önemli bir olay yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, burada görev yapan 19 personelimiz metan gazına maruz kalmıştır. Tüm müdahalelere rağmen, 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Olayın Detayları

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti yapıldı.

bölgesinde arama-tarama faaliyeti yapıldı. Mağara, daha önce hastane olarak kullanılmıştı ve teröristlerden temizlenmişti.

19 personel metan gazına maruz kaldı.

metan gazına maruz kaldı. Tüm müdahalelere rağmen 5 personel şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur."