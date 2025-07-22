Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum
Dolar/TL güne yükselişle başladı. ABD ve Avrupa merkez bankası başkanlarının açıklamaları piyasaların odağında.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,4190 seviyesinden işlem görüyor. Dün günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,3850'den tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,2910'dan ve sterlin/TL yatay seyirle 54,5010'dan satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.
Piyasalarda Gündem ve Beklentiler
ABD yönetiminin ertelediği gümrük tarifelerinde yeni bir anlaşma sağlanıp sağlanmayacağına yönelik soru işaretleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, önemli merkez bankaları başkanlarının bugün yapacakları sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinin olumlu etkileri görülürken, ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihine yaklaşılması da endişelere sebep oluyor.
Analistlerin Değerlendirmeleri
- ABD Başkanı Donald Trump'ın bundan sonra gümrük vergisi konusunda daha sert tavır takınabileceğine ilişkin ihtimallerin de masada olduğu ve bu durumun risk algısını artırdığı belirtildi.
- Bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisinin takip edileceği ifade edildi.
- Tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğu vurgulandı.
- ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da takip edileceği bildirildi.