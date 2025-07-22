Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinin olumlu etkileri görülürken, ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihine yaklaşılması da endişelere sebep oluyor.

Dolar/TL , güne yükselişle başlamasının ardından 40,4190 seviyesinden işlem görüyor. Dün günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,3850 'den tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4190 'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,2910 'dan ve sterlin/TL yatay seyirle 54,5010 'dan satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.

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