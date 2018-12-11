1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüksek ısıda rafine edilen yağlara dikkat

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan: - "Kimyasal katkı ürünleriyle bir şekilde iç içe girmiş gıdalardan uzak kalmamız gerekiyor"
11 Aralık 2018 21:34
Yazdır
Yüksek ısıda rafine edilen yağlara dikkat

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yüksek ısıda rafine edilen yağlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Paketlenmiş ürünlerde zaten donmuş yağ oranı asitlendiğinden çok daha ciddi sıkıntılarımız olmakta. Yüksek ısıda rafine edilen kendi doğal koşullarını aşan her uygulamaya maruz kalan ürünler için bu geçerlidir" dedi.

Yüksek ısıda rafine edilen yağlardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Kalkan, "Paketlenmiş ürünlerde zaten donmuş yağ oranı asitlendiğinden çok daha ciddi sıkıntılarımız olmakta. Yüksek ısıda rafine edilen kendi doğal koşullarını aşan her uygulamaya maruz kalan ürünler için bu geçerlidir. Bir taraftan tatlandırıcılar, bir taraftan koruyucular özellikle et ve et ürünlerinde uzun soluklu kalabilmesi için katkı ürünlerinin uzun yıllarda mide kanseri yapıcı etkisi artık çok basit bilinen gerçeklikler arasındadır. Kimyasal katkı ürünleriyle bir şekilde iç içe girmiş gıdalardan uzak kalmamız gerekiyor. Beslenme tarafımızı doğru sağlık bilgilerinin ışığı altında toparlamalıyız. Yaşama tarafımızı yani spor yapma, vücudu toksinlerinden arındırma, temiz hava, temiz su ortamlarında bulunabilme, temiz gıda tüketebilme, ruhsal açıdan kendimizi iyi edecek aktiviteleri de yapmaktan geri durmamalıyız. Hayat bir bütün, bunun hangi evresini bozarsanız oradan bir zarar alıyorsunuz" dedi.

"Hızlı yeme kültüründen kurtulmamız gerekiyor"

Hızlı yemek yemenin midede ciddi problemler oluşturduğunun altını çizen Kalkan, "Vücudun öncelikle normal sağlıklı beslenmesinin önündeki engelleri hatırlayacak olursak mesela sindirim sistemi ağızdan başlıyor. Çiğnemeyle ilk sindirim eylemi başlamış oluyor. Hızlı yeme kültüründen kurtulmamız gerekiyor. Çünkü bunun devamında reflü dediğimiz ciddi rahatsızlıklar bizi bekliyor. Sürekli kontrolsüz alınan gıdaları sindirmek için çabalayan mideyi hem yoruyoruz, hem de asit salgısını arttırıyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman fiziksel ve biyolojik açıdan midenin doğru eylem yapmasını engelleyecek olan her şey bizi adım adım kansere yaklaştırıyor. Yani gazlı içecekler, kimyasal katkılı ürünler, gıda boyalarıyla boyanmış içecekler, yüksek ısıda rafine edilmiş içecekler yani aklınıza gelebilecek her türlü katkı ürünleriyle raf ömrü uzatılmış ürünlerin hepsi midemiz için bir zarar içermektedir" diye konuştu.

"Doğal yaşama kültürünü geliştirmemiz gerekiyor"

Çocukları paketlenmiş gıdalarla hiç tanıştırmamak gerektiğini belirten Kalkan, "En baştan itibaren eğitimle azar azar toplumumuza katılacak artık bir kural gibi katı bir şekilde herkesin kendi hayat sorumluluğunu anlaması sağlanacaktır. Aksi takdirde önümüzdeki süreçlerde farklı bütün alanlarda meydana gelecek olan kanserlerle ülkemizin bütçesinin baş etmesi mümkün değildir. Bu açıdan doğal yaşama kültürünü geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Çocukların sıklıkla tükettiği jelli şekerlerin birçoğunun boya içerdiğini dile getiren Kalkan, "Birçoğu kimyasal açıdan zararlı ve vücuttan atılması zor olan ürünler. İç organlarımızda, böbreklerimize, karaciğerimizde ve birçok organımızda yerleşip potent olarak kalabilmekte. Yıllar sonra bunlar kendi zarar unsurlarını büyüte büyüte içimizde farklı hastalıklara yol açabilmekte. Yani kesinlikle çocukların tükettikleri ürünler hem sağlık bilgisinin süzgecinden geçirilmeli hem öğretmenler tarafından hem de aileler tarafından bu konunun üzerine düşülmelidir. Hastalıkların başlangıç aşamalarında tanınmaları zor ama tedavileri kolaydır ama yerleştikten sonra tanınması kolay tedavisi zordur. Bunun için koruyucu hekimliğe tekrar dikkat çekmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 706 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beslenme tarzı, beden ve ruh sağlığını etkiliyor
10 Aralık 2018 23:36		 Beslenme uzmanından öğrencilere önemli uyarılar
09 Aralık 2018 15:56
Bu kışın şifası; nar
07 Aralık 2018 14:13		 Bitki çaylarını kaynatmayın, demleyerek için
07 Aralık 2018 13:03
Pirinç hücreleri yeniliyor
03 Aralık 2018 23:56		 'Ara öğün yemeyin, öğle yemeğini asla atlamayın'
03 Aralık 2018 23:50
Reflü şikayetlerini azaltan 7 alışkanlık
03 Aralık 2018 19:15		 Mevsim değişikliklerinde bağışıklığımızı güçlendiren besinler
01 Aralık 2018 18:48
Bu meyve kansere karşı koruyor
01 Aralık 2018 15:33		 Tabağınızda her renk sebze-meyve olsun
29 Kasım 2018 22:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
Rize Valisi, Emniyet Müdürü'ne saldırının nedenini açıkladı
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Rize Emniyet Müdürü şehit oldu
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda, KİT'lere atanacak adaylar için önemli uyarı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
Rize Emniyet Müdürü vuruldu!
Trafik polisi, tayin nedeniyle, il müdürünü vurmuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bira 5
ersun yanal 1
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 2
sözlükte gün yapmaya karar vermek 10
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 5
su üstünde taş sektirmek 4
kesenin ağzını açmak 4
kaktüs 3
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam