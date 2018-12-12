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Dünya, 3.3 derece daha ısınacak

İklim değişikliği ile mücadelede koyulan hedeflerden uzaklaşılıyor. Yeni bir rapor, şu anki politikaların küresel sıcaklık artışı beklentisini 3.3 santigrat dereceye çıkardığını ortaya koydu
12 Aralık 2018 14:03
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Dünya, 3.3 derece daha ısınacak

Dünya üzerinde sıcaklık artışı, 2015'te varılan Paris Anlaşması'ndaki hedefin üzerine çıkacak. Uyarı, Avrupalı üç bağımsız araştırma grubu tarafından oluşturulan Carbon Action Tracker (Karbon Eylem Takibi) tarafından yapıldı.

Polonya'nın Katowice kentindeki iklim konferansı sürerken yayınlanan rapora göre, iklim değişikliği ile mücadelede 2015 yılından bu yana ilerleme sağlandı. Ancak şu anki politikalar dünyanın 3.3 santigrat derecelik bir sıcaklık artışına sürüklendiğini gösteriyor.

Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl içinde Sanayi Devri öncesine kıyasla 2 derecenin, hatta mümkünse 1.5 derecenin altında tutulmasını hedefliyor.

Raporda, alınması kararlaştırılan önlemlerin yanı sıra ek önlemlerin uygulamaya koyulması durumunda, 2100 yılı itibariyle sıcaklık artışının 3 derece ile sınırlandırılabileceği tahmini yapılıyor.

Uzmanlar, 3 derecelik sıcaklık artışının dünya için ciddi sonuçları olabileceğini söylüyor. Mercan kayalıklarının kaybedilmesi, Alpler ve Kutuplar'daki buzulların erimesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi bu sonuçlar arasında sıralanıyor.

Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Paneli, Ekim ayında yaptığı açıklamada sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlandırmanın mümkün olduğunu duyurmuştu. Ancak bunun için ani ve eşi benzeri görülmemiş değişime gidilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

İklim anlaşmasının imzalanmasından bu yana Arjantin, Kanada, Şili, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerinin karbon emisyonunu azaltmak için önemli adımlar attığı belirtiliyor. Ancak, ABD, Avustralya, Brezilya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler iklim politikaları nedeniyle eleştiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Henüz mecliste onaylanmayan anlaşma ile Türkiye, 2030 yılı için öngördüğü sera gazı salınımlarını, en az yüzde 21 oranında azaltmayı taahhüt etmişti.

DW Türkçe
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