Dolapta yakalanan darbeci albayı WhatsApp mesajları ele verdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çengelköy'deki darbecileri yöneterek 45 kişinin şehit edilmesinden sorumlu olan ve 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci albay Muammer Aygar, WhatsApp yazışmaları, güvenlik kamerası görüntüleri ve telefon görüşmeleri gibi birçok delile rağmen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları sonrasında mahkemede yaptığı savunmasında tüm suçlamaları inkar etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar, yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını "inkar politikası" üzerine kurmayı sürdürüyor.

Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin birçoğu, kanıtlanan delillerle çürütüldü.

Darbecilerin sözde "Sıkıyönetim Atama Listesi"nde Genelkurmay 2. Istihbarat Analiz ve Degerlendirme Daire Baskanı olarak görevlendirilen Aygar da darbe girişiminin ardından mahkemelerde hesap sorulan diğer darbeci terör örgütü üyeleri gibi, yargılama aşamasında örgütün yönlendirmesiyle inkar taktiğini uyguladı.

Soruşturma aşamasında elde edilen delillere göre, darbe girişiminden bir gün önce Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanlığı görevini darbeci Albay Mürsel Çıkrıkçı'ya devreden Aygar, darbe girişimi gecesinde ise hiçbir görevi bulunmamasına rağmen Kuleli'ye gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çengelköy'deki darbecileri yöneterek görevlendirmeleri yaptı.

Darbe girişiminde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan darbeci yarbay Turgay Ödemiş, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan darbeci yarbay Adnan Uygun ve Çengelköy'de bulunan darbeci albay Mürsel Çıkrıkçı'ya telefonda emirler veren Aygar, bu bölgede şehit olan 45 vatandaşın şehit edilmesinin azmettiricisi oldu.

- Dolabın içinde saklandığını inkar etti

Kalkışmanın başarısız olmasının ardından Antalya'ya kaçan Aygar, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sefai B'nin evinde yakalandı. Evde yapılan aramada saklandığı giysi dolabının içinde yakalanan Aygar, bu durumu da inkar etti. Aygar, kıyafet almak için dolaba yanaştığını savundu. Olayın ardından gözaltına alınan ve bir süre sonra serbest bırakılan Sefai B de üniversiteden ihraç edilirken hakkında "silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan dava açıldı.

Aygar, savcılığa verdiği ifadesinde darbeci Albay Çıkrıkçı ile Kuleli Asker Lisesi iç bahçesinde karşılaştığını, Çıkrıkçı'nın kendisine "TSK yönetime el koydu" dediğini öne sürdü.

Kendisinin şoka girdiğini savunan Aygar, "Okulun on kısmında bulunan yolda trafik akmaya devam etmekteydi. Okul komutanının emriyle olsa gerek birkac personel aracları durdurdular ve Silahlı Kuvvetler'in yonetime el koydugunu ve evlerine gitmeleri gerektigini teblig ediyordu. Sonra on nizamiyeye çevik kuvvet otobusu girdi. Otobus icinde 8-9 kadar polis vardı. Okul komutanı Mursel Cıkrıkçı polis memurlarına hitaben 'Arkadaslar aynı safta savasıyoruz, her gun sizden, bizden 10 ar 20 ser sehit dusuyor, buna son verecegiz, Turk Silahlı Kuvvetleri yonetime el koydu, sıkıyonetim ilan edildi' dedi. Polis icerisindeki bir memur Mursel Cıkrıkçı'ya bir seyler soyledi, ne soyledigini duymadım, sonrasında Mursel Cıkrıkçı, 'Bunun botunu cıkarın, polis olmayı hak etmiyor' deyip kelepceleyerek vurdugunu gordum. Bu sırada 7-8 sivil vatandası da hırpaladıgını gordum, elleri de kelepceliydi. Cevik kuvvet aracında bulunan diger memurlar trafigin akısı icin askerlerle birlikte trafigi yonlendirmeye basladılar." ifadelerini kullandı.

- Dündar'ı derdest etmek için emrindeki darbeci albayı bahane etti

Telefonun sesinin kısık olduğu gerekçesiyle darbe girişimi esnasında 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın cevapsız aramasını duymadığını iddia eden Aygar, "Kalabalıktan biraz uzaklasarak rahat konusmak icin telefon ile komutanı aradım. 'Emredin komutanım' dedim. O da bana 'Kuleli' de bir seyler mi oluyor?' dedi. 'Komutanım burada garip bir seyler oluyor, gorevi devralan yeni arkadas birtakım gorevlendirmeler yapmıs, saga sola insanlar gidiyor' dedim. Bana 'Kim? Mursel mi?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. Sonrasında 'Tamam' diyerek kapattı." şeklinde beyanda bulundu.

Darbeci sanık, her ne kadar bu şekilde konuşmalar yapsa da bunun bir "taktik" olduğu WhatsApp yazışmalarından ortaya çıktı.

Darbe girişimi esnasında "Yurtta Sulh" WhatsApp grubuna birçok mesaj atan Aygar, darbeci eski tuğgeneral Eyyüp Gürler'in "Ordu komutanı alındı mı?" şeklinde sorusuna, "Kuleli'ye henuz gelmedi, 'Mursel'i kontrol edemiyorum' diyerek davet ettim" şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.

Daha sonraki yazışmalarda "1.Ordu Komutanından haber var mı? Kuleli'ye gelmedi henuz. Helikopter geldi. Hazır bekliyor." şeklinde mesajı bulunan darbeci Aygar'ın asıl amacının Dündar'ı, Çengelköy'e getirerek derdest etmek olduğu anlaşıldı.

- Savcılıkta "sıkıyönetim", mahkemede "terör saldırısı"

Savcılıkta verdiği ifadede darbe girişiminden haberinin olduğunu söyleyen ancak buna katılmadığını ileri süren darbeci Aygar, 8 Mayıs 2018'de İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmasında bu ifadelerini inkar etti.

Mahkemede Çıkrıkçı'nın kendisine, "Terör saldırısı var. Polislerle birlikte önlem alacağız" dediğini öne süren Aygar'ın bu iddiası, WhatsApp yazışmalarında ortaya çıkarılan "1 otobus cevik kuvveti durdurduk. Itaat ediyorlar. Telefonlarını aldık. Yol kontrolunu beraber yapıyoruz." mesajıyla çürütüldü.

Mahkemedeki savunmasında sürekli olarak "Okuldan ayrılmadım", "Nizamiye bölgesinden ayrılmadım" şeklindeki yalanlara sığınan Aygar, darbe girişimini sabah saatlerinde öğrendiğini iddia etti. Ancak darbecinin HTS kayıtları ve WhatsApp mesajları incelendiğinde ise darbeyi telefonla koordine ettiği belirlendi.

Darbe girişiminde yer aldığını inkar eden Aygar'ın köprülerin işgal edildiği esnada "Yurtta Sulh Biziz" WhatsApp grubuna "1 koprunun Avrupa'da gecis kısmı durduruldu", "1. köprünün Avrupa istikameti durduruldu", "2. köprü polis noktasına girildi. Sorun gözükmüyor", "2. köprüde polisler emirleri dinliyorlar. Sorun yok", "1 .or k. (1. Ordu Komutanı) surekli Kuleli k.nını (Kuleli Komutanı) arıyor. Bilgi." şeklinde mesajları attığı tespit edildi.

- "WhatsApp yazışmaları iradem dışında" yalanı

"Cengelkoy'de direnen 4 kisiyi vurduk" , "2. köprüde sorun var. Acil helikopter destegi lazım. 1. 2. köprüye helikopter lazım. 1. köprüde 20-30 kişi bizim tarafımızdan vuruldu. Ama 2. köprüde arkadaşlar zorda. Helikopter lazım", "Kuleli'de yoğun catısma var. Gruba ates ediyoruz", "Ucaklar bizim ucaklar değil mi 2. köprüye ucakla hava taarruzu degerlendirebilir mi 2.köprüde durum kotu. Acil helikopter destegine ihtiyac var 2.köprüyü kaybetmek üzereyiz" mesajlarıyla darbe girişiminde aktif rol aldığı ve koordine ettiği kanıtlanan Aygar, bu mesajları kendisinin atmadığı ve iradesi dışında yazıldığı yalanını söyledi.

Ancak darbeci albayın elinden telefonunun düşmediği hem HTS kayıtlarında hem de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde görüldü.

Nitekim darbeci albayın olay tarihinde saat 00.31'de Uskudar Ilce Emniyet Mudurlugu gorevini vekaleten yuruten ve makamında bulunan Mehmet Baykara'yı telefonla arayarak "Arkadaslar gelecek, direnc gostermeyin." seklinde konuştuğu da tespit edildi.

- Cami imamına tehdit

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'nin dört bir tarafında selalar okunurken vatandaşların bu kalkışmaya karşı durmaları için anonslar yapıldı. Darbeci albay WhatsApp grubuna "Camilerden merkezi yayın yapıyorlar. Halkı galeyana getiriyorlar. Kesmenin bir yolu yok mu?" yazdıktan sonra harekete geçerek, darbeci askerlere cami imamını getirmeleri konusunda emir verdi.

Darbeci askerlerin Kuleli Kaymak Mustafa Pasa Camisi imamı Osman Nuri Keskin'i yanına getirmelerinin ardından Aygar'ın, "Sen simdi git eger bu sela sesleri bir daha cıkarsa nereye goturecegimizi sen dusun?" diyerek mustekiyi anonsların yapılmaması konusunda tehdit ettiği belirlendi. Aygar, mahkemede yaptığı savunmasında bu suçlamaları inkar etse de imam Keskin'in darbeci askerler tarafından götürüldüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Dosyadaki delillere ve tespitlere rağmen suçlamaları inkar eden Aygar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürmeye azmettirmek " suçlarından 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etmeye azmettirme" suçundan ise bin 805 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, darbeci eski Albay Muammer Aygar'ın, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme aracı olarak kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan iletişim kurduğu da ortaya çıktı. Bununla ilgili soruşturmasının ise sürdüğü öğrenildi.