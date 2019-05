MEB, Anneler Günü'ne özel video yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir video yayımlandı.

Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutladı.

29 saniyelik kutlama videosunda kırtasiyelik eşyalardan oluşan bir dizi görüntüyle birlikte, "Bizi bir arada tutan, geleceğimizi şekillendiren, hayata anlam katan, her an yeniden tazeleyen, her an yeniden başlayan 'Anne'lerimize eğitimin en büyük destekçilerine: sonsuz sevgi ve saygıyla" ifadeleri yer aldı.