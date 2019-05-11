MEB, Anneler Günü'ne özel video yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir video yayımlandı.
|11 Mayıs 2019 16:55
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Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir video yayımlandı.
Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutladı.
29 saniyelik kutlama videosunda kırtasiyelik eşyalardan oluşan bir dizi görüntüyle birlikte, "Bizi bir arada tutan, geleceğimizi şekillendiren, hayata anlam katan, her an yeniden tazeleyen, her an yeniden başlayan 'Anne'lerimize eğitimin en büyük destekçilerine: sonsuz sevgi ve saygıyla" ifadeleri yer aldı.
Eğitimin en büyük destekçilerine;MEB (@tcmeb) 11 Mayıs 2019
Sonsuz sevgi ve saygıyla... 💐#AnnelerGünü pic.twitter.com/tJCPSgGpdz
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