Bir inşaatın 25 metre derinliğindeki temelinden ilginç görüntüler

Bilecik'te yapılacak olan iş merkezinin temel çalışmaları sırasında bir bayan görevlinin yaklaşık 25 metrelik çukurdan kepçeyle yukarı çekilmesi görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı

