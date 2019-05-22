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Hastane çalışanları tedavi gören kanser hastaları için saçlarını bağışladılar

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, hastanelerinde tedavi gören kanser hastaları için saçlarını bağışladı.
 22 Mayıs 2019 12:29
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Hastane çalışanları tedavi gören kanser hastaları için saçlarını bağışladılar

5 ay önce başlatılan kampanya kapsamında doktor, hemşire, ebe, hastanenin tüm kademesindeki çalışanlar ve hastane çalışanı çocuklarından bağışlanan saçlar, kanser hastalarına peruk olarak geri döndü. Hastane çalışanları kampanyanın örnek olup tüm ülke genelinde yayılmasını hedefliyorlar. Öte yandan dört yaşında bir kız çocuğunun da saçını bağışlaması herkesi duygulandırdı. 100 saç bağışlandı İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel'in izni ile Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören onkoloji (kanser) hastalarının peruk ihtiyacı için yaklaşık 100 kişi saçını bağışladı. Hastane kuaförünün ücretsiz olarak kestiği saçlardan şimdiye kadar yapılan 7 peruk tedavi gören hastalara verildi.

En küçük bağışçı 4 yaşında Farkındalık oluşturmak ve bir nebze olsun kanser hastalarını moral olması için başlatılan projede ilk çıkan saçını bağışlayanlardan biri de 4 yaşındaki Simay Yöndem oldu. Kampanya ile ilgili Yöndem, "Saçlarımı kardeşlerime veriyorum çok mutluyum" dedi.

"Daha önce dışarıya çıktığımda şapka takıyordum" Peruk bağışlanan Nebahat Turhan is "Daha önce dışarıya çıktığımda şapka takıyordum. Havalar ısınmaya başladı.

Şapka takamayacaktım. Sağ olsun Perihan Hanım yanıma geldi. Bana nasıl saç istersin dedi.

Ben de, 'saç olsun kısa uzun hiç fark etmez' dedim. Yeter ki saçım olsun istedim. Sağ olsun daha sonra aradı beni. Saçım yapılmış. Saçlarımın peruk olduğu hiç anlaşılmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Proje afişinde fotoğrafı kullanılan ve tedavi gören Elif Bozkurt ise, "Bu fotoğrafı kullanmak istedim. Çünkü insanlar saçları döküldüğü zaman kendilerini çok kötü hissediyorlar. Hiç değilse gülen bir yüzün olması onları daha çok motive edeceğini düşündüm. Bizde bu fotoğrafı kullanmak istedik. Birazcık umut olmak için bende bu fotoğrafı kullandım" ifadelerini kullandı. "Saçlarımı bağışladım zaman heyecandan eve koşarak gitmek istedim" Saçını bağışlayan Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Narin, "Projeye destek vermek beni çok mutlu etti. Saçlarımı bağışladığım zaman heyecandan eve koşarak gitmek istedim. Kadınlar için saçları çok değerli. Onkoloji hastalarımız var. O küçük çocukların değerli saçlarını kaybetmeleri herkesi üzüyor. Bu süreci daha kolay atlatmaları için saçlarının dökülmüş olduğu dönemde onlara destek olmak, onların tedavi süreçlerinde daha güzel bir şekilde atmalarına yardımcı olmak bizleri çok mutlu etti" dedi.

"Her peruğun bir hikayesi var" Konuyla ilgili açıklama yapan Proje Koordinatörü Perihan Arslan, "Projenin ilk doğuşu geçen sene ben 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasında saçlarımı bağışladım. Saç bağışı ile ilgili sosyal medya paylaşımımda Ebe Nuket Hanım'da paylaşmak istedi. Daha sonra biz böyle bir projeyi neden hastanemizde gerçekleştirmeyelim dedik. Zaten biz hastanemizde yatan tedavi gören hastalarımız için birçok etkinlik yapmaktayız. Peruk kampanyası neden bunlardan bir tanesi olmasın dedik. Sonra gerekli izinlerimizi aldık. Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. İsmail Cinel 'in izni ve desteği ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazdık. Proje için onay aldık. İsteyen bağışçılar hastanemiz kuaföründe ücretsiz saç kesimi yaptırabiliyor. İsteyen dışarıda kestirip bize teslim ediyor.100 tane saç bağışımız var. Bu saç bağışlarından yaklaşık 7-8 tane peruk yaptırdık. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu proje peruk yap hastaya teslim et projesi değil. Bir olayı anlatmak istiyorum. Her peruğun sosyal tarafını gösteren bir hikayesi var. Bir anne saçları döküldükten sonra 8 yaşındaki oğlunun ona sarılmadığını "ben kel anneye sarılmam" dediğini buna üzüldüğünü paylaştı. Annemize peruk teslim ettik artık evladına sarılabiliyor.


Hastane çalışanları kanser hastaları için saçlarını bağışladı
İhlas Haber Ajansı
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