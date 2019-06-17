Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren kadın şoföre ödül
|17 Haziran 2019 18:50
|Yazdır
Adana'da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren şoföre ödül verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Otobüs İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, 133 numaralı hatta yolculuk yapan Zilfo Adıyaman'ı, otobüste fenalaşması üzerine güzergah değiştirerek hastaneye götüren şoför Zeliha Elbüken'i tebrik ederek kutladı.
İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Karalar, Elbüken'e teşekkür ederek bu davranışının herkese örnek olmasını istedi.
Elbüken'e Cumhuriyet altını veren Karalar, "Bu ödül, Büyükşehir Belediyesinde görevini iyi yapanlara ödül, yapmayanlara da cezai müeyyidenin başlayacağı anlamına gelir. Siz can taşıyorsunuz, can taşıyan insanlar işini çok iyi yapmak zorunda. İşini iyi yapanlara belki her zaman altın değil ama başka türlü ödüller vereceğiz, teşekkür edeceğiz. Görevini iyi yapmayan, devletin malını iyi kullanmayan, zarar verenlere de her şey çok daha farklı olacak." diye konuştu.
İki çocuk annesi şoför Zeliha Elbüken de 5 yıldan bu yana görev yaptığını söyledi.
Otobüste yaşananları anlatan Elbüken, "Araca binen amcamız bir anda rahatsızlandı. Çok kötü olduğunu görünce acile götürme ihtiyacı duydum. Biraz tedirgin oldum ama insan sağlığı daha önemli olduğu için heyecanımı yendim ve hastaneye götürdüm." dedi.
Elbüken, hastaneye götürdüğü Zilfo Adıyaman'ın tedavisinin tamamlanarak taburcu olduğunu ve yanına gelerek kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.
Daha önce de kullandığı araçta bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini dile getiren Elbüken, 2016 yılında yaşadığı o olayda hastaneye götürdüğü kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.
Zeliha Elbüken, 15 Haziran'da, kullandığı belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı
17 Haziran 2019 18:53
|Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı
17 Haziran 2019 18:31
|Karpuz üreticisinden fiyat tepkisi: 30 kuruşa satamıyoruz
17 Haziran 2019 18:25
|Sınır birliklerine komando sevkiyatı
17 Haziran 2019 17:50
|Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film yarışması
17 Haziran 2019 17:19
|Yasak olmasına rağmen avladılar, rekor ceza aldılar
17 Haziran 2019 17:13
|Nakliye kamyonundan gelin arabası
17 Haziran 2019 16:55
|Askerlik görevi için at sırtında yola çıktı, Yozgat'a ulaştı
17 Haziran 2019 16:39
|Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor
17 Haziran 2019 16:18
|FETÖ'den el konulan hastane şifa dağıtacak
17 Haziran 2019 16:15