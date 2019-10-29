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TESK Başkanı Palandöken: Kaçak sarma tütün bakkalın belini büküyor

TESK Başkanı Palandöken: "Kaçak sarma tütün bakkalın belini büküyor"
 29 Ekim 2019 10:59
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TESK Başkanı Palandöken: Kaçak sarma tütün bakkalın belini büküyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler karşısında rekabet gücü kalmayan esnafın bir de son dönemlerde artışa geçen kaçak sarma tütün ticareti ile iyice zor duruma düştü. Son dönemde kaçak sarma ve makaron tütün satışlarında beklenin üzerinde bir artış var. Özellikle yasa dışı tütün ve makaron ile artışa geçen kaçak ticareti dürüst bakkal esnafı için büyük bir sorun haline geldi. Perakende Yasası'nın küçük esnafı koruyacak şekilde yeniden düzenlenmeli" dedi.

Esnafın gelirini tehdit eden yasa dışı ticaret hakkında yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kaçak sigara ticareti dürüst esnafımız için özellikle geçmişte çok ciddi bir sorun olmuştu. Fakat devletimizin aldığı etkili önlemler sayesinde bu durum tersine çevrildi. Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da açıkladığı gibi kaçak sigara ticareti yüzde 20'lerden, yüzde 1,5 seviyelerine kadar düştü" ifadelerini kullandı.

"Hem devletten, hem bakkalın gelirinden çalınıyor"

Şimdi ise bakkalın önünde, mücadele edilmezse aynı kaçak sigaranın yoğun olduğu dönemleri yaşatacak yeni bir tehdidin olduğunun altını çizen Palandöken, "Kaçak sarma tütün ve makaron. Bunlar memleketin her yerinde kaçak olarak, vergisiz şekilde satılıyor. Bütün Türkiye'de yaklaşık 20 bin noktada satılan bu ürünlerin toplamı yüzde 15 seviyelerine kadar ulaşmış durumda ve gittikçe artıyor. Vergisi ödenmeden satılan bu kaçak sarma tütünler, hem devletin yılda yaklaşık 10 milyardan fazla vergi kaybına neden oluyor hem de 150 bin ruhsatlı bakkalın gelirinden çalıyor. Üstelik tamamen de denetimsiz ve kontrolsüz şekilde satılıyor" şeklinde konuştu.

"Cezalar ertelenmemeli"

Palandöken, kaçak sarma tütün ve makaronla mücadele için 2017 yılında çıkarılmış olan caydırıcı cezaların uygulanmasının 2 kez ertelendiğini ve bir an önce uygulanmasının önemli olduğunu belirtti. Ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnafın sorunlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Hem kontrolsüz bir şekilde her yerde açılan zincir mağazalar, hem de gittikçe çoğalan kaçak sarma tütün ticaretiyle ilgili bakkal esnafını koruyacak adımlar bir an önce atılmalıdır. Binlerce bakkal esnafı ve aileleri bu konularda devletimizden destek beklemektedir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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