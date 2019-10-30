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Okul döneminde bağışıklığı güçlendirecek 5 besin

Acıbadem Adana Hastanesi Uzman Diyetisyeni Pakize Gizem Akgül, çocukların bağışıklığını güçlendirip dengeli beslenmesini sağlayarak okul başarısına katkı sağlamanın çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için 5 besin grubuyla ilgili bilgiler verdi.
 30 Ekim 2019 19:24
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Okul döneminde bağışıklığı güçlendirecek 5 besin

Acıbadem Adana Hastanesi Uzman Diyetisyeni Pakize Gizem Akgül, çocukların bağışıklığını güçlendirip dengeli beslenmesini sağlayarak okul başarısına katkı sağlamanın çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için 5 besin grubuyla ilgili bilgiler verdi.

Diyetisyen Gizem Akgül, kuşburnu, limon, portakal, yeşil sivri biber, karalahana, karnabahar, koyu yeşil yapraklı besinler, domates, patates gibi sebze ve meyvelerin C vitamininin en iyi kaynakları arasında yer aldığını belirterek, "Suda eriyen bir vitamin olan C vitamini, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi esnasında vitamin değerini kaybedebiliyor. Bu nedenle C vitamininden zengin gıdaların iyice yıkadıktan sonra fazla işlem görmeden ve pişirmeden tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Örneğin meyvenin suyunu sıkmak yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, kesilerek tüketilecekse de kesildikten kısa süre sonra tüketilmesi gerekir. Eğer C vitamini içeren besinler pişirilerek tüketilecekse az pişirme süresiyle ve buharda pişirilmesine dikkat edilmeli. Hazırlanan salatalara tüketileceği zamana yakın taze limon sıkmak C vitamininden daha fazla faydalanılmasını sağlıyor. Çocuğun okul çantasına her gün 1-2 adet turunçgil ve bir öğünde taze limon suyu içeren salata eklenmesi bu sonbahar mevsiminde çocukları hastalıklara karşı koruyabilecek hamlelerden biri" dedi.

"Tarhana en iyi probiyotik kaynaklarından biri"

Gizem Akgül, tarhananın buğday ve süt ya da yoğurt içeren ve özellikle ülkemizde çok tüketilen bir gıda olduğunu ifade ederek, "Tarhana içerdiği laktik asit bakterileri sayesinde en iyi probiyotik kaynaklarından biri arasında bulunuyor. Özellikle son yıllarda çok önemli bir yere sahip olan probiyotikler bağışıklığı güçlendiriyor ve özellikle okula yeni başlayan okul çağı çocuklarının hastalıklara karşı korunmasında önemli rol oynuyor. Tarhanayı serin sonbahar aylarında sofralarınıza çorba olarak ya da çocuklarınızın beslenme çantalarına sağlıklı cips seçeneği olarak ekleyebilirsiniz" diye konuştu.

"Ceviz içerdiği Omega-3'le de çocuğunuzun zeka gelişimine katkı sağlıyor"

İçerdiği kaliteli yağ, protein, vitaminler ve mineraller sayesinde cevizin de koruyuculuğu yüksek süper besinlerden biri olduğunu söyleyen Diyetisyen Akgül, 100 gram cevizin yaklaşık 25 gram protein içerdiğini, vücudumuza besin yoluyla alabileceğimiz önemli amino asitlerden biri olan triptofanın çocuğun kendini daha mutlu hissetmesine katkı sağladığını belirtti. Akgül, "Ceviz ayrıca E vitamini, folat, flavonoidler ve antioksidan özellikleri sayesinde çocuğunuzun bağışıklığını destekliyor, içerdiği melatoninle de uyku kalitesini artırıyor. Çok çeşitli çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin olan bu süper besin, içerdiği Omega-3'le de çocuğunuzun zeka gelişimine katkı sağlıyor. Bu nedenle çocuk ya da yetişkin herkesin her gün iki tüm ceviz tüketmesi öneriliyor" şeklinde konuştu.

"Su vücutta oluşan toksinlerin uzaklaştırılmasında önemli bir yere sahip"

Akgül, suyun özellikle vücudun temizleyicisi gibi düşünüldüğünde vücutta oluşan toksinlerin uzaklaştırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Çocuklara su içme alışkanlığı elde edindirmek ileriki yaşlarda çocuğun hastalıklara karşı direncini artırabilecek bir önlem. Ebeveynler, çocuklara su içmek için susamayı beklememeleri gerektiğini hatırlatmalı. Çantalarına her gün en az 500 ml'lik şişelerle su eklenmeli" şeklinde konuştu.

"Sarımsak gribal enfeksiyonlara karşı iyileşmeye katkı sağlıyor"

Sarımsağın insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip olan allisin bileşiğini içerdiğini, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı korunmada hızlıca iyileşmeye katkı sağladığını söyleyen Akgül, "Tadı içerdiği kükürtlü bileşiklerden dolayı bazen ağızda çok hoş bir koku bırakmasa da bu havalarda yemeklerinize, salatalarınıza, yoğurtlarınıza bir diş sarımsak eklemeyi ihmal etmeyin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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