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Anaokulunda 2,5 yaşındaki kız çocuğuna yaşıtlarından dayak

İzmir'in Buca ilçesinde, bir anaokulunda, kan kustuğu için okula çağrılan annesi tarafından doktora götürülen 2,5 yaşındaki M.D.'nin, öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı sırada aynı yaş grubundaki 2 öğrenci tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü ortaya çıktı. Şikayetçi olan anne D.Ş., başında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar bulunan kızının travma geçirdiğini söyledi
 20 Kasım 2019 18:49
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Anaokulunda 2,5 yaşındaki kız çocuğuna yaşıtlarından dayak

Buca'da bulunan bir özel anaokulunda 15 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, anne D.Ş.'yi telefonla arayan öğretmenler kızının kan kustuğunu söyledi. Anne D.Ş., kızının geçirdiği bademcik ameliyatından kusmuş olabileceğini düşünerek, doktorunu aradı. Ardından da okula gitti. Ancak kızının vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu fark etti. Bu durumu soran anneye, öğretmenler "Görmedik" yanıtını verdi. D.Ş. kızını alıp, özel bir doktora götürdü. Minik M.D. yolda baygınlık geçirerek, nefes alma problemi yaşadı.

Doktordan kızının dövüldüğünü öğrenen anne, anaokulundaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İzlenen görüntülerde, M.D.'nin öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı uyku saatinde, aynı yaş grubundaki 2 çocuk tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü görüldü.

Şikayetçi olan anne D.Ş., "Bir çocuk kalkıp kapıyı gözetliyor, diğeri kızımı dövmeye başlıyor. Kızım tam kapı girişinde yatıyor yani ağlama sesinin duyulmaması mümkün değil. Sırt üstü kendilerini kızımın üstüne atlıyorlar. Kızım ise tepki veremiyor kendini korumaya çalışıyor. Çocuklardan biri boğmaya çalışıyor. Üstüne çıkıp, üstünde ve kafasında zıplıyorlar. İzlediğim dakikalarda saniye bile bırakmadan kızımı dövdüklerini gördüm. Öğretmenler kamerayı takip etmiyorlar, duymuyorlar, gitmiyorlar. Kasıtlı olduğunu bile düşünüyorum. Bu olaydan sonra çok büyük bir travma atlattık. Kızım olayın şokuyla aynı gün içinde defalarca altına kaçırdı" dedi.

'YOLDA NEFESİ KESİLDİ, FENALAŞTI'

Kızının anaokuluna olaydan 10 gün önce başladığını anlatan anne D.Ş. o gün yaşananları ise şöyle anlattı:

"Arkadaşımın oğlu gittiği için bu okulu tercih ettik. Daha önce de bademcikle ilgili bir problemi oldu ve ameliyat geçirdi. Konuşmayı bırakmıştı, son zamanlarda kendini toparladı ve yeniden konuşmaya başladı. Tavsiye üzerine kızımı bu okula göndermeye karar verdim. Buranın 19 senelik bir kurum olduğunu öğrendik. Baştan her şey iyi gidiyordu. Tam gün okula gidiyordu. Geçtiğimiz cuma günü öğretmen bana kızınız kanlı kustu diyerek, resim attı ve beni çağırdı. Ben de doktorumuza sordum. Balgam sorunundan olabileceğini söyledi ama okul çıkışında görmek istedi. Darbedildiğini bilmediğimiz için çok fazla önemsemedik. Daha sonra okula gittim. Yanağında morluk gördüm. Öğretmene sordum. Fark etmediğini söyledi. Kızımı kontrol etmeye başladım. Kafasının her yerinde kanlı şişlikler vardı. Darbeler almıştı. Onları da sordum cevap veremedi. Bu sırada yanımda kızımı darbeden çocuğun velisi de vardı. Ancak o an ben darp olayını bilmiyordum. Öğretmen benim kızımla ilgilenmeyip diğer veliye, 'Çocuğunuzun üzerinde M.D.'nin kanı var onu temizleyelim' diyordu. 'Muhtemelen kustuğunda lekesi ona değdi' diyordu. Kızım çok fazla kustuğu için baygındı ben hemen doktoruna götürdüm. Yolda nefesi kesildi ve fenalaştı."

'ÇOCUKLARIN DARBETTİĞİNE İNANMADILAR'

Gerçeğin kamera kayıtlarıyla ortaya çıktığını ifade eden anne D.Ş., "Doktoru müdahalede bulundu. Bu esnada okulu arayıp kamera kayıtlarına bakmalarını ve çocuğuma başka bir şey olduğunu söyledim ama ilgilenmediler. En son 'Kayıtlara bakın ya da polisle geliyorum' dedim. Daha sonra bakıp beni aradılar ve 'Çocuğunuzu muayene ettirin arkadaşları tarafından dövülmüş' dediler. Daha sonra biz Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildik. Orada doktorlar çocuklar tarafından darbedildiğine inanamadılar. Polisler bile şaşırdı. Şikayetçi oldum. Hukuki süreci başlattım, bu olayın takipçisi olacağım. Kızım da ben de büyük bir travma geçirdik" dedi.
DHA
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