Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye açıklama
|20 Aralık 2019 13:49
|Yazdır
2015 yılına ait videoda Abdulhamit Gül, Haznevi Tarikatı'nın liderinin elini öpüyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler TBMM'ye kadar gitti.
CHP'li vekil videoyu gündeme getirdi
Bütçe görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, bakan Gül'e şu soruları yöneltti:
-"Bir Adalet Bakanının bu şekilde bir tarikat şeyhinin toplantısına katılıp elini öptüğü görüntüler olmasını kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu liderle ilişkiniz nedir? Bu tarikata desteğiniz var mıdır? Bunu da bize ve topluma açıklamak zorundasınız".
Abdulhamit Gül: O zaman vekil bile değildim
Adalet Bakanı Gül söz konusu görüntülerin milletvekili olmadığı döneme ait olduğunun altını çizip şunları söyledi:
-"Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı. Bizim bu anlamda, bu çerçevede, Anadolu'nun her türlü insanıyla, her seçmenimizin bu konudaki çalışmalarında, bu konuda tüm Anadolu'nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir. Ancak bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde -7 Haziran öncesiydi- ve milletvekili dahi değildim galiba, öyle hatırlıyorum, dolayısıyla bunu ifade etmek isterim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yanından geçilip gidilen tarih... Bafa Gölü
20 Aralık 2019 00:10
|Çeşme'ye gidip Ildırı'ya uğramadınız mı?
18 Aralık 2019 00:10
|Belemedik'te Sonbahar bir başka
17 Aralık 2019 00:05
|Antalya'nın en güzel yeri... Kekova
12 Aralık 2019 00:10
|Van'ın Pamukkalesi: Başkale
19 Mayıs 2019 10:10
|Yeraltı cenneti Dupnisa Mağarası kapılarını açıyor
20 Nisan 2019 11:55
|Büyülü şehir St. Petersburg'a yolculuk
11 Nisan 2019 00:10
|Turizmin yükselen yıldızı Göbeklitepe
10 Nisan 2019 11:15
|Doğu Ekspresi'nin alternatifi, Van Gölü Ekspresi
06 Mart 2019 00:10
|Anadolu'nun kapısı... Ahlat
05 Mart 2019 13:10