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Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tarikat liderinin elini öptüğü görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Ülkenin her vatandaşıyla münasebetimiz olabilir. Ancak 2015 yılında çekilen bir video, o zaman milletvekili bile değildim" dedi.
 20 Aralık 2019 13:49
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Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye açıklama

2015 yılına ait videoda Abdulhamit Gül, Haznevi Tarikatı'nın liderinin elini öpüyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler TBMM'ye kadar gitti.

CHP'li vekil videoyu gündeme getirdi

Bütçe görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, bakan Gül'e şu soruları yöneltti:

-"Bir Adalet Bakanının bu şekilde bir tarikat şeyhinin toplantısına katılıp elini öptüğü görüntüler olmasını kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu liderle ilişkiniz nedir? Bu tarikata desteğiniz var mıdır? Bunu da bize ve topluma açıklamak zorundasınız".

Abdulhamit Gül: O zaman vekil bile değildim

Adalet Bakanı Gül söz konusu görüntülerin milletvekili olmadığı döneme ait olduğunun altını çizip şunları söyledi:

-"Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı. Bizim bu anlamda, bu çerçevede, Anadolu'nun her türlü insanıyla, her seçmenimizin bu konudaki çalışmalarında, bu konuda tüm Anadolu'nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir. Ancak bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde -7 Haziran öncesiydi- ve milletvekili dahi değildim galiba, öyle hatırlıyorum, dolayısıyla bunu ifade etmek isterim."
Memurlar.Net
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