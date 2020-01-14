Öğretmenlere DYK'da haftada 10 saatten fazla ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.12.2019 tarih ve 25876169 sayılı Destekleme ve yetiştirme kurslarında gerek hafta içinde gerekse cumartesi ve pazar günlerinde ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saatten fazla ders görevi verilip verilemeyeceği verilmesi halinde ise bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak hak ettikleri ek ders ücretinin %100 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruları cevaplandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6. maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir. Aynı Kararın 8.maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir."denilmektedir.

Öte yandan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saatleri miktarını Bakanlığımız tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinde yerine getirmekle yükümlü bulunmaktadırlar. Dolayısıyla Kararın 8. maddesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerine bağlı ders saatleri miktarının da öncelikle Kararın 5. ve 6. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 4. sırasında; "Kararın 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasında; 'Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." denilmektedir.

Buna göre; Kararın 8.maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Kararın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, azami ek ders görevini dolduran öğretmenlere, Kararın 8. maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, gerek hafta içinde gerekse cumartesi ve pazar günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, bu kapsamda fiilen okuttukları derslere bağlı olarak hak ettikleri ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, öğretmenlerin öncelikli görevinin Kararın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen haftalık ders saatlerinde normal müfredat kapsamında okutulması öngörülen dersleri okutmak olduğunun, bu dersler dururken söz konusu ders saatlerini doldurmadan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almalarının uygun olmayacağının; ancak gerek kadrolarının bulunduğu okullarda gerekse eğitim bölgesinde veya yerleşim biriminde bulunan diğer okullarda bu yönde okutabilecekleri ders görevi bulunmaması durumunda bu ders saatleri içinde anılan kurslarda ders görevi alabilecekleri hususunun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR