1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurun taban aylığı asgari ücretten düşükse fark ödenir mi?

Bazı ziyaretçilerimiz, memurun taban aylık ücretinin asgari ücretin altında olduğu gerekçesiyle, fark ücreti ödenmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun 146. maddesine göre yapılan bu değerlendirme doğru değildir.
 13 Ocak 2020 17:08
Yazdır
Memurun taban aylığı asgari ücretten düşükse fark ödenir mi?

Sitemize gelen maillerde memurların taban aylığının asgari ücretten düşük olması halinde fark tazminatı alınıp alınmayacağı sorulmaktadır.

Konuyu sizler için özetledik

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinde, "Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.

Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/11/2011 - KHK-659/18 md.)

(Değişik: 23/2/1995 - KHK-547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir." hükmü yer almaktadır.

Aylık tanımı 657 sayılı Kanuna göre; Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.

43 üncü maddesinde, "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır" hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddede gösterge aylığı tanımlanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ise;

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödeneceği,

Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödeneceği, ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

"Diğer ödemelerin" neler olduğuna ilişkin olarak TIKLAYINIZ.

DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak memurun almakta olduğu

Gösterge aylığı+ek gösterge aylığı+taban aylığı+kıdem aylığı+yan ödeme (zam ve tazminatlar)+diğer ödemelerin toplamı asgari ücretten düşük olması halinde fark tazminatı alınıp alınması mümkün olabilecektir.

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri için TIKLAYINIZ

2020 yılında enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin liraya çıktığı ve asgari ücretin de 2324 TL olduğuna göre fark tazminatı alınması da söz konusu olmayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
13 Ocak 2020 11:03		 Kimler sayman mutemedi olarak görevlendirilebilir, kimlerden kefalet sandığı kesintisi yapılır?
12 Ocak 2020 11:38
Memurlar.net'e, internet gazeteciliğinde en iyi basın ödülü
11 Ocak 2020 15:16		 İran yolcu uçağını 'cruise füzesi' sanarak vurmuş
11 Ocak 2020 13:49
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
11 Ocak 2020 00:24		 MEB'de Genel Müdür değişimi
08 Ocak 2020 19:58
İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
08 Ocak 2020 11:00		 CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
07 Ocak 2020 16:09
YÖK, halen akademik teşvik yönetmeliğini değiştiremedi!
07 Ocak 2020 11:05		 MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
07 Ocak 2020 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:27 - Giresun'da ilk kez düzenlenen kitap fuarına 50 bin kişi katıldı18:18 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:15 - Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti18:11 - Lüks ve ultra lüks otomobilde en çok bu markayı aldık18:09 - Oscar adayları açıklandı18:05 - Kadın Polisler, kadın şiddetine dikkat çekmek için broşür dağıttı17:58 - İBB'nin Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmasına protesto17:54 - Kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı17:50 - Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti17:45 - 'MHP bize güvenmiyorsa, önerge getirsin'
17:38 - Adana'da FETÖ'den yargılanan 4 eski polise beraat17:36 - Nefes borusuna kaçan yemek öldürdü17:26 - Ceyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi17:19 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı17:14 - AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı17:11 - Balıkçılar yeni yılda 'hamsi' sevinci yaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan, 2828 sayılı kanun kapsamında yerleşen adaylar hakkında duyuru
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
Ali Tezel serbest bırakıldı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Efsanevi 27 ler kulübü 2
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
q bitz 1
jan vesely 1
Çürümenin Kitabı 2
sözlükte eski konuları bulup çıkarmak 3
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 2
tecahül-i arif 5
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
namık kemal 3
SON İLANLAR
Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi 223 personel alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam