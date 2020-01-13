Memurun taban aylığı asgari ücretten düşükse fark ödenir mi?

Sitemize gelen maillerde memurların taban aylığının asgari ücretten düşük olması halinde fark tazminatı alınıp alınmayacağı sorulmaktadır.

Konuyu sizler için özetledik

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinde, "Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.

Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/11/2011 - KHK-659/18 md.)

(Değişik: 23/2/1995 - KHK-547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı , bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz : az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir." hükmü yer almaktadır.

Aylık tanımı 657 sayılı Kanuna göre; Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.

43 üncü maddesinde, "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır" hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddede gösterge aylığı tanımlanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ise;

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödeneceği,

Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödeneceği, ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

"Diğer ödemelerin" neler olduğuna ilişkin olarak TIKLAYINIZ.

DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak memurun almakta olduğu

Gösterge aylığı+ek gösterge aylığı+taban aylığı+kıdem aylığı+yan ödeme (zam ve tazminatlar)+diğer ödemelerin toplamı asgari ücretten düşük olması halinde fark tazminatı alınıp alınması mümkün olabilecektir.

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri için TIKLAYINIZ

2020 yılında enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin liraya çıktığı ve asgari ücretin de 2324 TL olduğuna göre fark tazminatı alınması da söz konusu olmayacaktır.