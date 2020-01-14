15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
|14 Ocak 2020 16:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Ocak 2020 e-maaş bordrosunu yayımladı. Tıklayınız.
Memurlar.net'in maaş verisi için tıklayınız.
Memurlar.net olarak kendi maaş robotumuza, 2019 toplu sözleşmede yer alan mali kalemleri, enflasyon farkını, 15 günlük maaş farkı gibi tüm miktarları ekledik. Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı e-bordro ile Memurlar.net'in yayımladığı maaş verilerini arasında farklılık olanlar, ebordrolarının bir örneğiyle memurlar@gmail.com adresine mail atabilir. Mümkün olduğunca mail üzerinden sizlere açıklama yapmaya çalışacağız.
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