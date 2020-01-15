Karayollarında durum
|15 Ocak 2020 08:39
|Yazdır
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtkoy-Pendik Tersane kavşakları baglantı yolundaki yapım calısmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Cevre Otoyolu'nun Ankara-Nigde Otoyolu'na baglantı kavsagı yapım calısmaları nedeniyle ulasım kontrollu devam ediyor.
Bursa Cevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerindeki (Barakfakih mevkisi) onarım calısmaları nedeniyle ulasıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Nigde Otoyolu Emirler baglantı yolunda koprulu kavsak yapım calısmaları nedeniyle ulasım servis yolundan sürdürülüyor.
Trabzon-Gumushane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yapım calısması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun söz konusu bölümü 31 Ocak'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafige kapatılacak.
Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım calısmaları nedeniyle ulasım kontrollu sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 59. kilometresindeki Sukavusumu-2 Tuneli'nde bakım ve onarım calısması nedeniyle ulasıma kontrollu izin veriliyor.
Ispir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım calısmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Hasankeyf-Gercus-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (Ucyol mevkisi) patlatmalı yapım calısmaları nedeniyle ulasım kontrollu devam ediyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki ust gecit yapım calısması nedeniyle ulasım kontrollu sağlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi gerçekleşecek
15 Ocak 2020 10:39
|Üretimsiz büyüme dönemine geri döndük
15 Ocak 2020 07:21
|Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'
14 Ocak 2020 23:51
|Alanya'nın gözde oteli için satış onayı çıktı
14 Ocak 2020 21:38
|Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu
14 Ocak 2020 21:34
|Otobüs bileti alacaklar dikkat! Tükenmek üzere
14 Ocak 2020 21:30
|Akaryakıtta sıkı denetim 'tam kalite' getirdi
14 Ocak 2020 21:09
|YEVDES'e 63 üniversite ve 141 belediye başvurdu
14 Ocak 2020 21:05
|Fabrikasının çatısına kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor
14 Ocak 2020 19:38
|'Sanayi gelişiminde pozitif trend, daha güçlü bir şekilde devam ediyor'
14 Ocak 2020 12:22