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Minibüs şoförü seyir halinde okey oynadı
Sakarya'da yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken yolcular tarafından görüntülendi
|15 Ocak 2020 09:16
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Kocaeli ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı.
O anlar, araçta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görüntüler, sosyal medyadan yayınlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.
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