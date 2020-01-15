Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
|15 Ocak 2020 12:45
|Yazdır
Hatay'da yaklaşık 1,5 yıl süren davanın ardından eşinden boşanan Ayten Kılıç, adliye önünde kutlama yaptı.
Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi 39 yaşındaki Kılıç, mahkeme kararıyla eşinden ayrılması üzerine adliye önününde davul zurna eşliğinde çocuklarıyla halay çekti.
Daha sonra kurduğu masaya baklava, kuru pasta ve içecekleri koyan kadın, vatandaşlara ikramda bulundu.
Boşanmasını kutlayan Ayten Kılıç'a çocukları da destek verdi.
Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2'nci evliliğini yaptığını ancak çok kötü günler geçirdiğini söyledi.
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden 1,5 yıl sonra boşanabildiğini belirten Ayten Kılıç, "2 yıldır evliydim, evliliğim 2 ay sürdü, 2 aydan sonra mahkemeye başvurduk ve 1,5 yıldır boşanmaya çalıştım, dava yeni bitti. Adak adamıştım, 'Kurtulacağım gün baklava dağıtacağım' dedim ve yaptım. Ben de çocuklarım da çok sevinçliyiz. Mahkemeyi kazandım, kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kılıç, tek isteğinin 6 çocuğuna bundan sonra hem annelik hem de babalık yapmak olduğunu da kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elektrikteki kaçak gaza sıçradı: Ciddi cezası var
15 Ocak 2020 13:49
|Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor
15 Ocak 2020 10:20
|60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
15 Ocak 2020 09:28
|Ağrı'nın 2 bin rakımlı dağ köyü yollarını kar timleri ulaşıma açtı
15 Ocak 2020 01:42
|Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı
15 Ocak 2020 00:40
|İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi
14 Ocak 2020 22:56
|THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti
14 Ocak 2020 22:32
|İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti
14 Ocak 2020 18:37
|'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı
14 Ocak 2020 16:17
|İlk kez kurbağaların kök hücrelerinden canlı robotlar üretildi
14 Ocak 2020 16:14